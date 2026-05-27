Zelenski i-a scris lui Trump: „Nu ne-am câştigat oare locul de a fi printre aliaţii voştri?”

Volodimir Zelenski i-a cerut lui Donald Trump să furnizeze Kievului mai multe rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, pentru a face faţă intensificării atacurilor ruseşti, potrivit unei scrisori a preşedintelui ucrainean adresate omologului său american, la care AFP a avut acces miercuri.

Această scrisoare are data de marţi, la două zile după un atac devastator al Moscovei împotriva Ucrainei, care a implicat aproape 600 de drone, aproximativ 90 de rachete, printre care racheta balistică cu rază medie de acţiune Oreşnik, ce poate avea capacitate nucleară şi care a fost utilizată pentru a treia oară de către Rusia de la declanșarea invaziei pe scară largă în țara vecină, scrie News.ro.

Daunele provocate de acest atac rusesc, unul dintre cele mai masive din cei peste patru ani de război, au evidenţiat dependenţa Kievului de aliaţii săi pentru a-şi apăra spaţiul aerian împotriva rachetelor ruse, în timp ce Moscova a avertizat că vor urma noi lovituri masive.

În această scrisoare adresată președintelui Donald Trump şi Congresului american, Zelenski cere Statelor Unite să „ajute” Ucraina să „obţină acest instrument vital de protecţie împotriva terorii ruse – rachetele Patriot PAC-3 şi sisteme suplimentare – pentru a opri rachetele balistice ruseşti şi alte atacuri cu rachete ruseşti” asupra Ucrainei.

„Înţelegem că SUA continuă să-şi asume responsabilitatea pentru propria apărare şi pentru protecţia aliaţilor şi partenerilor lor”, a continuat Zelenski în scrisoarea sa. „Cu toate acestea, după tot ce am trecut împreună, nu ne-am câştigat oare locul de a fi printre aliaţii voştri?” întreabă retoric liderul ucrainean.

Relații tensionate

Relaţiile dintre cei doi şefi de stat sunt dificile de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

Acesta din urmă a repetat de mai multe ori că doreşte să pună capăt conflictului dintre Kiev şi Moscova, dar eforturile de negociere sub medierea americană sunt în impas de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, care acaparează atenţia şi resursele Washingtonului.

„Statele Unite (sunt) gata şi dispuse să facă tot ce le stă în putinţă pentru a facilita sfârşitul acestui război, şi sperăm că ocazia se va ivi la un moment dat”, a declarat marţi secretarul de stat american Marco Rubio.

Moscova, la rândul său, a cerut personalului diplomatic străin să părăsească Kievul în perspectiva unor noi bombardamente, ca răspuns, potrivit autorităţilor ruse, la un atac ucrainean care a avut loc în noaptea de joi spre vineri asupra dormitorului unui liceu din Starobilsk (Starobelsk în rusă), în regiunea Luhansk ocupată de Moscova în estul Ucrainei, care s-a soldat cu 21 de morţi.

Ucraina afirmă că distruge 90% din dronele de luptă cu rază lungă de acţiune cu un sistem de interceptare pe care l-a dezvoltat, precum şi o bună parte din rachetele de croazieră. Dar sistemele americane Patriot rămân singura armă eficientă pentru a contracara rachetele balistice lansate de Moscova, „ultimul avantaj major pe câmpul de luptă” al lui Vladimir Putin, potrivit scrisorii lui Zelenski.

Rachete „greu de găsit”

Aceste rachete costisitoare sunt finanţate de aliaţii Kievului prin programul PURL, care „este în prezent singura cale disponibilă pentru a obţine interceptori Patriot”, a subliniat preşedintele ucrainean.

Un oficial de rang înalt al preşedinţiei ucrainene, care a vorbit sub condiţia anonimatului, a declarat la rândul său pentru AFP că aprovizionarea Ucrainei se află într-o situaţie „complicată”.

„În acest moment, este pur şi simplu dificil să găseşti rachete, când există atâtea alte comenzi în Golf şi în alte părţi”, a declarat el. „Şi livrările prin PURL au încetinit, de asemenea”, a arătat el.

Zelenski a spus că Ucraina trebuie „să se concentreze pe o perioadă de şase luni, până în noiembrie”, potrivit purtătorului de cuvânt al preşedinţiei, Dmitro Lîtvîn, care a dezminţit o informaţie apărută în The Economist, conform căreia preşedintele ucrainean ar fi dat ordinul de a se pregăti pentru încă doi-trei ani de război.

Războiul din Orientul Mijlociu, în cadrul căruia aliaţii Statelor Unite au utilizat cantităţi importante de muniţie de apărare antiaeriană pentru a proteja obiective din Golf, a agravat o penurie cu care se confruntă Ucraina de la începutul invaziei ruse.

În acelaşi timp, succesul Ucrainei în războiul dronelor a atras atenţia statelor bogate din Golf, ele însele ţinte ale aceloraşi tipuri de drone de concepţie iraniană utilizate de Moscova şi pe care Ucraina a învăţat să le contracareze.