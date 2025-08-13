Zelenski: „I-am spus lui Trump că Putin blufează” / Liderul ucrainean rămâne ferm în privința principalei cerințe a Moscovei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ținut miercuri, la Berlin, o conferință de presă, după discuțiile cu liderii europeni și cu președintele american Donald Trump, în cursul căreia a declarat că poziția sa privind predarea Donbasului către forțele ruse nu s-a schimbat și că șeful Casei Albe „și-a exprimat sprijinul” pentru un armistițiu în luptele din Ucraina, relatează Reuters, Sky News, CNN și The Guardian.

Zelenski a afirmat că „mai întâi trebuie să existe un armistițiu, apoi garanții de securitate – garanții reale de securitate”.

„Și, apropo, președintele (Donald) Trump și-a exprimat sprijinul pentru acest lucru”, a adăugat liderul de la Kiev.

„Rusia nu poate avea drept de veto asupra perspectivelor europene sau ale NATO față de Ucraina”, a mai spus Zelenski despre condițiile sale pentru negocierea păcii.

Zelenski a reiterat că Ucraina și aliații săi europeni vor un singur lucru: „Pace în Ucraina, pace în Europa”.

„Sancțiunile ar trebui întărite dacă Rusia nu va accepta încetarea focului, în (cadrul summitului din) Alaska”, a insistat el.

Zelenski reafirmă că nu va preda Donbasul

Întrebat în cadrul conferinței de presă despre posibilitatea cedării unor teritorii din Donbas (regiunile Luhansk și Donețk), președintele ucrainean a afirmat că poziția sa rămâne neschimbată.

„Orice chestiune care vizează integritatea teritorială a Ucrainei nu poate fi discutată pur și simplu, fără a ține seama de constituția noastră și de voința poporului nostru”, a spus Zelenski. „În ceea ce privește principiile noastre, integritatea noastră teritorială, în final, decizia va fi luată la nivel de lideri. Fără Ucraina (la masa negocierilor), este imposibil să se ajungă la un acord”, a punctat Zelenski.

„Poziția mea nu se schimbă, deoarece se bazează pe Constituția Ucrainei, iar Constituția Ucrainei nu s-a schimbat”, a punctat Zelenski, care ieri a afirmat că „nu are dreptul” să cedeze teritorii ale țării sale.

Potrivit poziției transmise de oficialii ruși până acum, în contextul summitului de vineri cu Donald Trump din Alaska, Vladimir Putin dorește controlul total asupra provinciei Donbas în schimbul unui armistițiu.

„I-am spus lui Trump că Putin blufează”

Zelenski și-a început conferința de presă mulțumindu-i cancelarului german pentru că l-a primit astăzi la întâlnire și pentru contribuția mai largă a Germaniei la securitatea Ucrainei.

El a precizat că toți liderii care s-au întâlnit la Berlin au convenit asupra unui set de principii înaintea discuțiilor de vineri dintre Donald Trump și Vladimir Putin și a subliniat: „Ceea ce privește Ucraina trebuie discutat cu Ucraina”.

„Ar trebui să se exercite presiuni comune asupra Rusiei, ar trebui să se impună sancțiuni și ar trebui să se transmită un mesaj clar că, dacă Rusia nu acceptă un armistițiu, la discuțiile din Alaska, acest principiu ar trebui să se aplice”, a afirmat liderul ucrainean.

Zelenski a precizat că le-a spus lui Trump și liderilor europeni că „Putin blufează – încearcă să avanseze pe tot frontul”.

„Putin blufează și când spune că nu-i pasă de sancțiuni și că acestea nu funcționează”, a adăugat el.

„I-am spus președintelui SUA și tuturor colegilor noștri europeni că Putin blufează. Încearcă să exercite presiune înainte de întâlnirea din Alaska pe tot frontul ucrainean. Rusia încearcă să demonstreze că poate ocupa întreaga Ucraină”, a declarat liderul de la Kiev.

Zelenski a mai spus că Trump l-a asigurat că îl va contacta imediat după întâlnirea președintelui american cu Putin pentru a-i da detalii despre ce au vorbit și că, dacă obiectivele discutate astăzi cu liderii europeni nu vor fi atinse, atunci vor analiza pașii următori.

„Vorbim cu o singură voce”

Cu privire la așteptările înaintea reuniunii de vineri, Zelenski a precizat: „Mi se pare că succesul oricăror discuții depinde în primul rând de rezultate”.

„Starea noastră de spirit actuală (a Ucrainei și a partenerilor europeni, n.r.) este una de unitate, iar atmosfera a fost foarte pozitivă, întrucât toți partenerii au vorbit cu o singură voce, au exprimat aceeași dorință, aceleași principii și aceeași viziune, iar acesta este un pas important înainte”, a adăugat el.

Discuție online cu Trump

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și un grup de lideri europeni au avut miercuri după-amiază o reuniune online cu președintele american Donald Trump, încercând să-l determine pe acesta din urmă să susțină interesele Ucrainei la summitul pe care el îl va avea vineri în Alaska cu Vladimir Putin și care le provoacă aliaților europeni ai Ucrainei temeri că ar putea conduce la concesii teritoriale față de Rusia, au relatat anterior agențiile DPA și Agerpres.

„Voi vorbi în curând cu lideri europeni. Sunt oameni formidabili care doresc să vadă un acord încheiat” pentru încetarea războiului în Ucraina, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, înaintea acestei întâlniri online.

Cancelarul german Friedrich Merz a avut inițiativa organizării acestor videoconferințe, la care participă șefii de stat sau de guvern din Franța, Regatul Unit, Italia, Polonia și Finlanda, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, șeful NATO, Mark Rutte, precum și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.