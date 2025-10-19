Zelenski îi cere lui Trump „mai multă presiune” asupra Rusiei și spune că Putin „este mai puternic decât Hamas”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a îndemnat pe omologul său american, Donald Trump, să exercite mai multă presiune asupra liderului rus Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului, transmite AFP.

Întrebat într-un interviu difuzat duminică de NBC dacă el crede că Trump ar trebui să fie mai dur cu Putin după ce a condus eforturile pentru concretizarea unui acord de încetare a focului în Gaza, Zelenski a răspuns în engleză: „Da, și chiar mai mult pentru că Putin este ceva similar, dar mai puternic decât Hamas. Este un război mai mare, iar el e a doua armată din lume”.

„Și de aceea mai multă presiune”, a continuat liderul ucrainean.

Interviul a fost difuzat după întoarcerea lui Volodimir Zelenski din călătoria de la Washington, unde nu a reușit să obțină rachete americane cu rază lungă de acțiune Tomahawk.

Zelenski s-a întâlnit cu Trump la Casa Albă după săptămâni în care a cerut rachetele, sperând să profite de nemulțumirea tot mai mare a președintelui american față de omologul său rus, având în vedere că summitul din Alaska nu a produs niciun progres. Totuși, liderul Ucrainei a plecat cu mâna goală.

„Cum pot exista niște acorduri fără noi?”

Donald Trump, care speră să obțină un nou succes diplomatic după cel din Orientul Mijlociu, a anunțat joi că a convenit cu Vladimir Putin să aibă o nouă întâlnire, de această dată la Budapesta. În interviul pentru NBC, Volodimir Zelenski a spus că ar trebui să fie inclus și el în discuțiile dintre cei doi.

„Dacă vrem cu adevărat să avem o pace justă și durabilă, avem nevoie de ambele părți ale acestei tragedii”, a spus Zelenski. „Da, el este un ocupant, dar Ucraina suferă și luptă. Și, bineînțeles, cum pot exista niște acorduri fără noi?”, a adăugat președintele ucrainean.

Într-un interviu difuzat tot duminică, la scurtă vreme după cel al lui Zelenski, Trump a semnalat din nou că nu este dispus să trimită Ucrainei rachete Tomahawk.

„Trebuie să ne amintim un lucru. Avem nevoie de ele și pentru noi înșine. Știți, nu putem da toate armele noastre Ucrainei”, a declarat Donald Trump la Fox.

Moscova a intensificat atacurile asupra infrastructurii civile ucrainene în ultimele săptămâni, lăsând mii de oameni fără încălzire și lumină, pe măsură ce se apropie sezonul rece.