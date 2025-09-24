Zelenski, la Adunarea Generală a ONU: „Putin vrea să extindă războiul dincolo de Ucraina, dar nu trebuie să porniți această cursă de la zero” / Kievul anunță că vrea să exporte arme către aliați
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut miercuri marilor puteri ale lumii să colaboreze pentru a opri războiul Rusiei împotriva țării sale, acuzându-l pe președintele Vladimir Putin că urmărește extinderea conflictului dincolo de granițele Ucrainei, notează Reuters.
Într-un discurs rostit în fața Adunării Generale a ONU, care reunește 193 de state membre, Zelenski a afirmat că războiul a declanșat „cea mai distructivă cursă a înarmărilor din istorie” și a anunțat că Ucraina face pași pentru a deschide exportul de arme către aliați.
„Faptele sunt simple: oprirea acestui război este mai ieftină decât construirea de grădinițe subterane sau de buncăre uriașe pentru infrastructura critică mai târziu”, a spus Zelenski.
El a făcut trimitere la presupuse încălcări ale spațiului aerian al Poloniei și Estoniei de către drone și avioane de luptă rusești, prezentându-le ca dovadă că Vladimir Putin testează noi limite în războiul din Ucraina.
„Acum, dronele rusești zboară deja peste Europa, iar operațiunile rusești se extind deja în mai multe țări”, a avertizat el. „Putin vrea să continue acest război extinzându-l, iar nimeni nu poate să se simtă în siguranță acum.”
Zelenski a mai spus că Ucraina a decis să înceapă exportul de arme către aliați.
„Nu trebuie să porniți această cursă de la zero. Suntem gata să împărtășim ceea ce și-a dovedit deja eficiența”, a spus el, referindu-se la producția de apărare.
„Suntem pregătiți să facem din armele noastre moderne securitatea voastră modernă. Am decis să deschidem exportul de armament. Și sunt sisteme puternice, testate într-un război real, când fiecare instituție internațională a eșuat”, a adăugat el.