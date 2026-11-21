Prăbușirea secțiunii-cheie a podului Kerci din Crimeea pune o presiune mare pe logistica militară și economică a Rusiei. Moscova poate avea nevoie de până la un an pentru a ridica și îndepărta secțiunea prăbușită în urma atacurilor ucrainene, a declarat ministrul ucrainean al Apărării, Yevhenii Khmara, citat de Kyiv Independent.

Atacul major desfășurat de ucraineni din noaptea de 16 spre 17 noiembrie a prăbușit un arc metalic de 227 de metri din podul Kerci în Canalul Kerci-Enikale, singura legătură maritimă dintre Marea Azov și Marea Neagră.

Forțele ucrainene au folosit armament de producție autohtonă, inclusiv rachete Flamingo și Neptune, pentru a lovi podul.

O parte a podului rutier s-a prăbușit în strâmtoarea Kerci, în timp ce secțiunea feroviară a suferit, de asemenea, avarii. În prezent, se circulă doar pe secţiunea feroviară a podului.

Podul Kerci, înainte și după atacul ucrainean din 17 noiembrie. Credit line: STRINGER / AFP / Profimedia

„Un răspuns absolut just”

Podul Kerci, un simbol al Rusiei, reprezintă o rută crucială de aprovizionare militară pentru forțele ruse care luptă în regiunile sudice ale Ucrainei.

Cu o lungime de 19 kilometri, podul leagă Rusia continentală de Peninsula Crimeea și este un simbol al anexării rusești a Crimeei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris atacul ca fiind o operațiune complexă, desfășurată în mai multe etape, care a implicat și distrugerea armelor rusești utilizate împotriva Ucrainei.

Crimean Bridge. The arch of the road section is in the water following the attack. https://t.co/pLZwuLKvaw — Exilenova+ (@Exilenova_plus) November 17, 2026

Zelenski a justificat atacul ca răspuns la loviturile constante ale Rusiei asupra infrastructurii ucrainene.

„Nu unul, nu două — ci 109 atacuri”, a declarat Zelenski, referindu-se la atacurile rusești asupra podurilor ucrainene. „De aceea, este un răspuns absolut just”, a mai spus președintele ucrainean.

O problemă care îl va costa pe Putin

Într-o primă reacție după atac, Kremlinul a spus că podul din Crimeea va fi, fără îndoială, reconstruit și va fi apoi „chiar mai bun decât înainte”.

Calendarul exact pentru restaurarea Podului Crimeei este încă necunoscut, a recunoscut vineri vicepremierul rus Marat Husnullin.

„După ce soluțiile de proiectare vor fi emise (n.r. de către ingineri), vom înțelege termenele exacte”, a declarat Khusnullin reporterilor vineri, potrivit agenției Interfax.

De cealaltă parte, oficialii ucraineni estimează că scoaterea și mutarea secțiunii căzute în mare poate putea dura de la câteva luni până la un an.

Ministrul ucrainean Khmara a afirmat că prăbușirea tronsonului de drum a blocat trecerea navelor pe sub pod, forțând autoritățile ruse să analizeze modalitățile de îndepărtare a structurii prăbușite.

„Înțelegem că, în prezent, aceștia fac o evaluare. Au trimis scafandri în apă și analizează în detaliu modul în care pot ridica și muta secțiunea avariată a podului”, a declarat Khmara.

Zelenski, avertisment pentru Putin

În timp ce Rusia spune că stabilește planul de reconstrucție, Volodimir Zelenski a declarat că podul nu are niciun viitor.

„El (n.r. Vladimir Putin) trebuie să înțeleagă că acest pod, oricum, nu va rămâne în picioare”, a declarat vineri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un interviu acordat postului american NBC.

Zelenski a subliniat că armata rusă a atacat în mod repetat infrastructura țării sale, precum căile ferate și podurile ucrainene, în special în acest an.

„De aceea, a trebuit să răspundem la acest lucru”, a spus Zelenski.

De asemenea, Zelenski a avertizat că Rusia își intensifică atacurile de tip „lovitură dublă” și recurge chiar la atacuri de tip „lovitură triplă”, cu scopul de a „ucide cât mai mulți oameni”.

„O tactică nouă și tot mai frecventă a rușilor este utilizarea așa-numitelor lovituri duble: rușii lovesc o țintă – o clădire, o școală, un spital sau un obiectiv militar – iar apoi, când echipele de intervenție, jurnaliștii și alte persoane sosesc la fața locului pentru a încerca să salveze victimele, aceștia atacă a doua și a treia oară”, a declarat Zelenski.

