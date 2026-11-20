Calendarul exact pentru restaurarea Podului Crimeei este încă necunoscut și va fi stabilit abia după publicarea soluțiilor de proiectare inginerească, a declarat vicepremierul rus Marat Husnullin, citat de Meduza.

Când a fost întrebat despre pagube, oficialul a explicat că grinda principală a podului în arc și arcul în sine au fost deteriorate.

„După ce soluțiile de proiectare vor fi emise (n.r. de către ingineri), vom înțelege termenele exacte”, a declarat Khusnullin reporterilor vineri, potrivit agenției Interfax.

El a adăugat că există două opțiuni fezabile pentru repararea podului ce leagă Rusia de Crimeea anexată ilegal de Moscova în 2014.

Cu o zi înainte, Husnulin a vorbit despre trei opțiuni, afirmând că fiecare dintre acestea este evaluată în funcție de cost și calendarul de implementare.

Un expert consultat de The New York Times a declarat că restabilirea traficului rutier pe Podul Crimeei, cunoscut și sub denumirea de Podul Kerci, ar putea dura până la doi ani în condițiile în care secțiunea de drum este semnificativ avariată.

Ucraina a atacat Podul Crimeei de trei ori în ultima săptămână. Cel mai recent atac a avut loc pe 19 noiembrie, în ajunul întâlnirii dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping în China.

Site-ul rus de investigații Meduza notează că, judecând după fotografiile și înregistrările video cu avariile, una dintre deschiderile secțiunii de drum a podului s-a prăbușit complet. Traficul pe secțiunea de cale ferată a fost reluat în seara zilei de 19 noiembrie.

Seria de atacuri din noiembrie asupra podului este a patra de la începutul invaziei ruse în Ucraina. În urma atacurilor anterioare, podul a suferit reparații de mai multe luni.