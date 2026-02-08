Zelenski, noi sancțiuni pentru furnizorii de piese pentru rachetele și dronele rusești: Fără ele, teroarea ar fi imposibilă

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat duminică decretele prin care impune sancțiuni drastice companiilor străine care livrează componente critice pentru arsenalul Moscovei, potrivit Reuters.

„Producerea acestor arme ar fi imposibilă fără componente străine esențiale, pe care rușii continuă să le obțină eludând sancțiunile”, a transmis liderul ucrainean pe platforma X.

Liderul de la Kiev a explicat că măsurile vizează direct verigile din lanțul de aprovizionare al complexului militar rus. „Introducem noi sancțiuni tocmai împotriva acestor companii – furnizori de componente, precum și producători de rachete și drone. Am semnat deciziile relevante”.

Decizia anunțată de Zelenski vine după ce autoritățile ucrainene au raportat în repetate rânduri că resturile rachetelor și dronelor rusești conțin mii de componente electronice produse în Occident și Asia. Potrivit președintelui ucrainean, Rusia continuă să obțină aceste piese esențiale „eludând sancțiunile” internaționale, notează Reuters.

De asemenea, anunțul a fost făcut la scurt timp după ce Rusia a lansat un atac masiv cu peste 400 de drone și 40 de rachete asupra sectorului energetic, atac care a confirmat din nou că Moscova depinde total de componentele de import.

Noile restricții se adaugă sutelor de sancțiuni impuse anterior de Kiev împotriva entităților care susțin industria de apărare a Rusiei. Ucraina extinde constant lista companiilor vizate pe măsură ce descoperă noi rute prin care Moscova reușește să ocolească restricțiile internaționale asupra tehnologiei.