Zelenski pregătește reluarea unor exporturi strategice, însă „doar către acele țări pe care ne putem baza” / Kievul vrea parteneriate cu giganți americani

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în timpul unei vizite la o fabrică de drone, pe 19 noiembrie 2024, la Kiev, în Ucraina. FOTO: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / Shutterstock Editorial / Profimedia

Președintele Volodimir Zelenski a prezentat planurile Ucrainei de a crește exporturile de drone și de a extinde parteneriatele tehnologice, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții de vârf ai unor mari companii americane, a anunțat joi biroul său, conform Reuters.

Exporturile de arme ale Ucrainei au fost restricționate după invazia rusă din februarie 2022, întreaga producție fiind direcționată către efortul de apărare națională.

„Țara noastră are o industrie puternică de producție de drone și peste 300 de companii din domeniul tehnologiei. Cred că aceasta este o nouă direcție pentru afacerile și economia noastră în viitor”, a declarat Zelenski într-un comunicat.

„Cred că anul acesta vom deschide exporturile de tehnologii noi doar către acele țări pe care ne putem baza”, a adăugat el.

Potrivit biroului său, Zelenski s-a întâlnit cu reprezentanți ai unor companii precum Amazon, Bank of America, Chemours, Citi, CRH, Fairfax, GE Vernova, Hogan Lovells, Jacobs, JPMorgan Chase, Lazard, Logistics Plus, Marsh McLennan, TechMet și Westinghouse.

Unele dintre aceste companii au deja activități sau investiții în Ucraina. Zelenski a afirmat că Kievul este pregătit să deschidă noi sectoare pentru parteneriate și investiții.

Producția de drone a Ucrainei a explodat

Producția internă de armament a Ucrainei, în special cea de drone, a crescut masiv pe parcursul războiului, sute de companii realizând milioane de drone testate direct pe câmpul de luptă.

Zelenski a declarat că Ucraina intenționează să creeze platforme de export în Statele Unite, Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

În timp ce guvernul caută modalități de a sprijini o economie devastată de război, Kievul dorește să își consolideze legăturile cu SUA și a încercat să atragă companiile americane prin oportunități de investiții.

La începutul acestei luni, Ucraina și Corporația Financiară pentru Dezvoltare Internațională a SUA au lansat un fond comun, cu o investiție de 150 de milioane de dolari, parte a acordului privind mineralele semnat pentru prima dată în aprilie.

Oficiali ucraineni au precizat că premierul Iulia Sviridenko plănuiește să viziteze Statele Unite la finalul lunii pentru discuții mai detaliate cu mediul de afaceri american.