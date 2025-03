Zelenski, primul mesaj după sistarea sprijinului militar al SUA: Conflictul de la Casa Albă cu Trump a fost „regretabil”, iar Ucraina este pregătită să se așeze la masa negocierilor / Ce cadru de acord de pace propune

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a emis marți o declarație de presă în care afirmă că întâlnirea sa din Biroul Oval de săptămâna trecută cu președintele american Donald Trump „nu a mers așa cum trebuia”, descriind-o ca fiind „regretabilă” și menționând că Ucraina „este gata să negocieze” pacea cu Rusia, relatează CNN, The Guardian și Sky News.

„Aș dori să reiterez angajamentul Ucrainei pentru pace”, a scris Zelenski, în declarația sa publicată pe rețeaua de socializare pe X.

„Niciunul dintre noi nu dorește un război fără sfârșit. Ucraina este pregătită să vină la masa negocierilor cât mai curând posibil pentru a aduce pacea durabilă mai aproape. Nimeni nu dorește pacea mai mult decât ucrainenii. Eu și echipa mea suntem gata să lucrăm sub conducerea puternică a președintelui Trump pentru a obține o pace care să dureze”, a adăugat liderul ucrainean.

„Întâlnirea noastră de vineri de la Washington, de la Casa Albă, nu a decurs așa cum ar fi trebuit să fie. Este regretabil că s-a întâmplat în acest fel. Este timpul să îndreptăm lucrurile. Ne-am dori ca pe viitor cooperarea și comunicarea să fie constructive”, a mai afirmat Zelenski.

Liderul ucrainean a declarat, de asemenea, că Ucraina este pregătită să semneze acordul privind mineralele rare ucrainene, care ar fi trebuit să fie încheiat vineri, dar întâlnirea dezastruoasă din Biroul Oval i-a determinat pe oficialii americani să îi ceară lui Zelenski să părăsească Casa Albă.

Cadrul prezentat de Zelenski pentru un acord de pace este similar cu planul propus de președintele francez Emmanuel Macron la summitul de duminică al liderilor occidentali care a avut loc la Londra, notează CNN.

„Apreciem cu adevărat cât de mult a făcut America pentru a ajuta Ucraina să își mențină suveranitatea și independența. Și ne amintim momentul în care lucrurile s-au schimbat atunci când președintele Trump a furnizat Ucrainei rachete Javelin. Suntem recunoscători pentru acest lucru”, a adăugat Zelenski.

I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace.



None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under…