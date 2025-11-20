Zelenski se va întâlni la Kiev cu înalți oficiali ai Pentagonului, în urma dezvăluirii planului conceput de SUA și Rusia pentru pacea în Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, decorând un militar în timpul vizitei sale la Brigada 65 Motorizată din regiunea Zaporojie, pe 13 noiembrie 2025. FOTO: Handout / AFP / Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni joi la Kiev cu înalți oficiali ai Pentagonului, a anunțat administrația sa, la o zi după dezvăluirea unui plan american de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, în condiții favorabile Kremlinului, relatează AFP, conform Agerpres.

Această întâlnire are loc după o vizită fără rezultate a președintelui ucrainean miercuri în Turcia, unde Zelenski sperase că Washingtonul se va implica din nou în negocierile de pace. Cu toate acestea, emisarul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, nu a participat la reuniunea de la Ankara.

Ea are loc, de asemenea, la o zi după un atac aerian rusesc în care au fost ucise cel puțin 26 de persoane într-un oraș din vestul Ucrainei, unul dintre cele mai sângeroase atacuri ale Moscovei asupra teritoriului ucrainean din acest an.

Delegația Pentagonului, condusă de secretarul armatei americane, Daniel Driscoll, s-a întâlnit miercuri cu șeful statului major al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, și cu ministrul ucrainean al apărării, Denis Șmîhal.

Președintele Zelenski urmează să primească delegația joi seara, a anunțat biroul prezidențial.

De la revenirea la putere a lui Donald Trump în ianuarie, puțini oficiali americani au mers în vizită în Ucraina.

Conform publicației americane Axios, Washingtonul și Moscova pregătesc discret un plan pentru a pune capăt războiului din Ucraina, lansat în februarie 2022 odată cu invazia Rusiei în țara vecină.

Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat pentru AFP că planul prevede ca Ucraina să cedeze Moscovei teritoriile ocupate de armata rusă și să-și reducă la jumătate efectivele militare.

Kremlinul a refuzat să comenteze și nici Washingtonul, nici Kievul nu au comentat public propunerile planului american.