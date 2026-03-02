Zelenski speră că negocierile cu Moscova vor continua, în pofida războiului din Orientul Mijlociu

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că speră în continuare că discuțiile tripartite Ucraina-Rusia-SUA vor avea loc între 5 și 8 martie, în pofida războiului în Orientul Mijlociu care provoacă temeri Kievului în legătură cu un potențial impact asupra livrărilor de sisteme de apărare antiaeriană.

O nouă rundă de discuții între Kiev și Moscova, cu mediere americană, era preconizată pentru începutul lunii martie la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite (EAU), pentru a încerca să se găsească o soluție negociată la războiul din Ucraina, intrat în al cincilea an, notează AFP, conform Agerpres.

Conflictul care se extinde însă în Orientul Mijlociu, declanșat de atacurile masive ale SUA și Israelului asupra Iranului din weekend, pune sub semnul întrebării posibilitatea organizării unei noi runde de discuții în EAU.

„Din cauza luptelor în curs, nu putem confirma astăzi că reuniunea va avea loc la Abu Dhabi, dar nimeni nu a anulat-o. Întâlnirea ar trebui să aibă loc”, a afirmat Volodimir Zelenski, răspunzând întrebărilor unor jurnaliști, între care și corespondentul AFP.

„Turcia și Elveția ar putea reprezenta destinații alternative pentru găzduirea acestor discuții, în cazul în care Abu Dhabi ar deveni un loc prea periculos din cauza atacurilor cu rachete și drone (iraniene, n.r.)”, a afirmat Zelenski.

Moscova a afirmat de asemenea că „reluarea acestor negocieri” este „în interesul” Rusiei.

„Rămânem total deschiși acestor negocieri, continuăm să apreciem în mod absolut eforturile de mediere depuse de Statele Unite”, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul briefingului său zilnic la care a participat și AFP.

Kievul este, de asemenea, îngrijorat de impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra livrărilor de echipamente către Ucraina, esențiale pentru apărarea sa antiaeriană împotriva atacurilor rusești zilnice.

„Desigur, această problemă ne preocupă și de aceea suntem în contact cu partenerii noștri”, a declarat Zelenski, indicând că, deocamdată, nu a primit încă niciun „semnal” în acest sens din partea europenilor sau americanilor.

„Dar înțelegem și singuri că un război prelungit – dacă se prelungește – și intensitatea ostilităților vor afecta nivelul apărării antiaeriene pentru noi”, a adăugat el.

Cel puțin cinci persoane au murit în atacurile aeriene rusești asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, între noaptea de duminică spre luni și la primele ore ale dimineții, potrivit autorităților locale.

Întâlnirile dintre reprezentanții Kievului și ai Moscovei din ultimele luni nu au dus până în prezent la progrese concrete, în pofida presiunilor exercitate de Washington pentru găsirea unei soluții la război, cel mai sângeros conflict din Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial.