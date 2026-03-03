Zelenski spune că a văzut hărțile rușilor pentru următorii doi ani și lansează un avertisment. „Înțelegem ce vor”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski vizitează trupele de pe linia frontului, în regiunea Sumî, Ucraina, pe 3 aprilie 2025. FOTO: Ukraine Presidency / Shutterstock Editorial / Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat luni că armata rusă nu a reușit să-și atingă obiectivele stabilite anul trecut și că va avea dificultăți în realizarea avansurilor teritoriale pe care Moscova speră să le obțină, informează Reuters.

Zelenski, adresându-se jurnaliștilor la Kiev, a spus că planurile Moscovei de a cuceri toată partea de est a Ucrainei și zonele din sud rămân neschimbate.

El a adăugat însă că armata rusă speră să avanseze și către orașul Dnipro, din sud-estul Ucrainei, și că ia în considerare și posibilitatea de a obține câștiguri în regiunea sudică Odesa, de la Marea Neagră.

Zelenski a afirmat că Ucraina a obținut hărți care prezintă planurile Rusiei pentru 2026-2027, dar că aceste hărți „nu au nimic în comun cu realitatea”, deoarece Moscova nu poate îndeplini această sarcină.

„Înțelegem ce vor. Înțelegem că direcțiile lor rămân actuale – ocuparea estului țării noastre, în special regiunile Donețk și Luhansk”, a declarat liderul de la Kiev.

„Cu siguranță vor să continue în direcția regiunii Zaporojie și spre orașul Dnipro. Și, deși este dificil pentru ei, se îndreaptă spre regiunea Odesa”, a avertizat președintele ucrainean.

Pentru moment, a spus el, Ucraina „nu vede că ei (rușii, n.r.) au capacitatea de a îndeplini sarcinile pe care le-am văzut pe acele hărți”, dar starea lucrurilor va depinde de aprovizionarea cu arme a Kievului și de producția internă a Ucrainei.

Forțele ruse s-au angajat într-o avansare lungă și lentă prin Donbasul ucrainean – format din regiunile Donețk și Luhansk – iar Ministerul Apărării de la Moscova a transmis luni că trupele sale au cucerit trei noi sate.

Însă Statul Major al Ucrainei a afirmat că forțele sale au recucerit nouă așezări aflate mai la sud, în regiunea Zaporojie, de la sfârșitul lunii ianuarie și până acum, și continuă contraofensiva de-a lungul frontului sud-estic.

Chestiunea teritoriilor este unul dintre cele mai mari obstacole în negocierile mediate de SUA pentru ajungerea la un acord de pace. Moscova vrea ca Ucraina să cedeze părți din regiunea Donețk pe care forțele ruse nu le-au ocupat, iar Zelenski respinge orice astfel de idee.