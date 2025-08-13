Zelenski, Trump și liderii europeni au discutat astăzi despre organizarea unui summit trilateral cu Putin. Ce locații sunt luate în calcul

Liderii SUA, Ucrainei și cei europeni ar fi discutat deja, în cadrul convorbirii de astăzi, despre posibile locații pentru o viitoare întâlnire trilaterală între Trump, Putin și Zelenski, relatează Reuters, citând o sursă familiarizată cu subiectul.

Printre locațiile posibile se numără orașe din Europa și din Orientul Mijlociu, a declarat sursa pentru Reuters.

Donald Trump, Volodimir Zelenski și liderii europeni au participat miercuri la o reuniune virtuală găzduită de Germania, cu două zile înainte ca președintele american să se întâlnească în Alaska cu Vladimir Putin.

Liderii europeni au salutat discuția avută cu președintele american, afirmând că „în mare parte împărtășesc” obiectivele întâlnirii de vineri, începând cu o încetare a focului în Ucraina. Atât cancelarul german Friedrich Merz, cât și președintele francez Emmanuel Macron au transmis poziția comună europeană potrivit căreia nu pot fi luate decizii despre Ucraina fără participarea Ucrainei, pledând pentru implicarea acesteia în orice decizie finală.

În plus, Macron a declarat că Trump va „lupta” pentru organizarea unei întâlniri trilaterale cu Putin și Zelenski, care ar putea avea loc în Europa.

Potrivit liderului francez, Trump a afirmat că Ucraina trebuie să fie implicată în discuțiile privind teritoriile, în cadrul oricărui acord de încetare a focului cu Rusia.

Trump vrea să organizeze o a doua întâlnire, între Zelenski și Putin, dacă summitul din Alaska va decurge bine

După întâlnirea în format videoconferință, liderul de la Casa Albă a mai declarat că, dacă întâlnirea sa de vineri cu președintele rus Vladimir Putin va decurge bine, ar dori să organizeze „imediat” o a doua întâlnire la care să participe și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Am avut o discuție foarte bună”, a spus Trump despre întâlnirea online de astăzi cu Zelenski și liderii europeni.

„El a participat la convorbire. Președintele Zelenski a participat la convorbire. Aș nota-o cu nota zece, știți, foarte, foarte prietenoasă”, a mai spus Trump.

El a adăugat că vrea ca a doua întâlnire să aibă loc „aproape imediat” între Putin și Zelenski „și eu, dacă vor dori să fiu prezent”, conform AFP.

Discuțiile, considerate de mare importanță, au loc în contextul în care Donald Trump încearcă să intermedieze încheierea războiului pe care Rusia îl poartă în Ucraina de aproape trei ani și jumătate. Zelenski și aliații săi europeni l-au îndemnat pe republican să insiste pentru o încetare a focului. O ofensivă rusă intensificată și faptul că Zelenski nu a fost invitat la întâlnirea de vineri de la Anchorage au amplificat temerile că Trump și Putin ar putea ajunge la un acord care să impună Ucrainei concesii dureroase, mai notează sursa menționată anterior.