Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a pledat pentru organizarea negocierilor de pace „cât mai curând posibil” și a spus că acestea trebuie să includă și Europa, potrivit AFP.

În această lună, la Dublin, liderii europeni au stabilit că în discuțiile cu SUA, Rusia și Ucraina vor fi reprezentați de Germania, Franța, Italia, Polonia, Regatul Unit și instituțiile UE.

„Trebuie să facem totul pentru ca reuniunea cvadripartită între Ucraina, Europa, SUA și Rusia să aibă loc cât mai curând posibil. Suntem pregătiți să o facem. Chiar de mâine, literalmente”, a declarat Zelenski, luni, într-un discurs în fața reuniunii anuale a Adunării Parlamentare a NATO la Berlin, citat de Agerpres.

„Partenerii noștri ne-au anunțat că ar dori să organizeze această reuniune înainte de Crăciun. Sperăm să aibă loc mai devreme”, a spus președintele ucrainean, în intervenția sa în format video.

Ce a spus despre aspirația Ucrainei de a adera la NATO

Președintele Zelenski a vorbit din nou despre dorința Ucrainei de a adera la NATO, după ce săptămâna trecută Statele Unite menționaseră posibilitatea de a garanta Ucrainei, în cazul păcii, o protecție aliată echivalentă cu asistența prevăzută de Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord.

„NATO este soluția. Și cu o armată ucraineană puternică, NATO însăși va fi neapărat mai puternică”, a mai declarat liderul ucrainean.

Tot în această lună, Zelenski dăduse detalii despre ce scenariu au ridicat în discuții negociatorii americani în schimbul aderării Ucrainei la NATO, în urma ultimei runde de negocieri de pace cu Rusia, desfășurată la Abu Dhabi.

La reuniunea anuală a Adunării Parlamentare a NATO la Berlin, secretarul general Mark Rutte a subliniat sprijinul Alianței pentru Ucraina.

„Nu toți aliații NATO sunt de acord în acest moment ca Ucraina să devină membru”, a adăugat el.

Pe de altă parte, Mark Rutte a respins ideea conform căreia puteri externe, cum ar fi Rusia, ar putea dicta cine poate să adere la NATO și cine nu.

Ucraina vrea „răspunsuri la întrebări foarte clare”

Zelenski a mai spus că Ucraina are nevoie de claritate în privința unor viitoare garanții de securitate.

„Avem nevoie de răspunsuri la mai multe întrebări foarte clare. Ce țări vor susține Ucraina dacă va fi atacată din nou? Ce vor face precis partenerii noștri ca reacție? Ce trupe vor fi desfășurate înainte pe teritoriul nostru? Cât vor costa toate astea? Și chiar va funcționa aceasta în mod real?”, a afirmat el.