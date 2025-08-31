Zi decisivă pentru proiectul privind concedierile din primării. Coaliția discută azi din nou despre măsura care vizează tăierea a 40.000 de posturi de funcționari

Ultimul proiect de lege din Pachetul 2 de măsuri de echilibrare bugetară va fi reanalizat, duminică, în cadrul coaliției de guvernământ. Este vorba de proiectul de reformă a administrației publice care va duce, potrivit estimărilor Guvernului, la reducerea cu 40.000 de posturi a numărului de angajați din primării, prefecturi și consilii județene.

Proiectul de reformă a administrației publice a fost scos de pe ordinea de zi a ședinței de guvern de vineri, când au fost adoptate celelalte cinci proiecte din Pachetul 2:

Scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului ce va duce la reducerea cu 25% a numărului de posturi din administrația locală a fost motivată prin faptul că mai sunt detalii care trebuie clarificate în cadrul coaliției de guvernământ.

Coaliția reia subiectul concedierilor din administrație

„Mai sunt câteva chestiuni în discuția partidelor. Se va relua discuția duminică în coaliție, după care va urma o ședință de Guvern”, a precizat Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Executivului, fără să precizeze care sunt chestiunile nedefinitivate.

Potrivit unor surse politice, reuniunea coaliției va începe duminică, la ora 13, urmând ca ședința de guvern, în care Executivul ar urma să adopte oficial proiectul, să aibă loc de la ora 16. Ulterior, proiectul va fi trimis la Parlament, a cărui conducere va trebui să adopte calendarul de asumare a răspunderii.

Pentru celelalte cinci proiecte calendarul a fost stabilit sâmbătă dimineață, în ședința birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului. Astfel, parlamentarii vor avea timp până luni dimineață, la ora 09.00, să depună amendamente, după care asumarea răspunderii în fața Parlamentului de către premierul Ilie Bolojan să se facă tot luni, de la ora 19.00.

Faptul că reforma administrației locale a fost decuplată de celelalte proiecte impune ca asumarea răspunderii pe acest proiect să se facă separat. Însă Guvernul speră că întregul Pachet 2 să fie adoptat până la finele săptămânii viitoare, după cum a spus chiar premierul Ilie Bolojan, astfel încât cele șase legi să intre în vigoare de la 1 octombrie.

40.000 de posturi ar putea să dispară

Preconizata reformă a administrației publice a provocat controverse aprinse, în condițiile în care primăriile vor trebui să recurgă la concedieri. La începutul săptămânii, Ministerul Dezvoltării a modificat proiectul de lege privind reforma administrației publice centrale și locale, care prevede acum reducerea cu 25% a numărului de posturi din primării, față de 20% anterior. Totuși, ministrul Cseke Attila a păstrat estimarea că în total se vor reduce maxim 40.000 de posturi din administrația publică centrală și locală.

Liderii coaliției au convenit marți că reducerile de personal din primării, prefecturi și consilii județene să se facă în funcție de numărul de locuitori, conform datelor de la Institutul Național de Statistică (INS), nu de la ultimul recensământ.

Discuțiile din coaliției se anunță dificile în condițiile în care nemulțumiri față de reducerea numărului de angajați ai administrațiilor locale au fost exprimate după ședința de vineri.

Organizaţia ieşeană a PSD a transmis, vineri, o scrisoare premierului Ilie Bolojan, documentul fiind semnat de parlamentarii social-democraţi ieşeni, de consilierii judeţeni şi de cei 47 de primari ai partidului din judeţ, informează News.ro.

„Domnule premier, doar tăiaţi, demolaţi, desfiinţaţi. Dar nu investiţi, nu creaţi, nu empatizaţi. Duceţi România pe drumul greşit. Opriţi-vă! Dacă doar acestea înseamnă guvernare – măsuri împotriva oamenilor, împotriva comunităţilor şi împotriva bunului-simţ – atunci mai bine ieşim de la guvernare”, se arată în documentul transmis premierului de PSD Iaşi.