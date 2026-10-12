 Zi intensă pentru Călin Georgescu. De ce iese azi din Arestul Central

Fostul candidat la alegerile prezidențiale va merge luni la mai multe instanțe, unde are termene în dosare ce-l vizează.

Georgescu va fi scos din Arestul Central, unde este încarcerat din 29 septembrie, și dus la sediul DIICOT pentru continuarea percheziilor informatice, potrivit TVR Info. Este așteptat pentru această procedură judiciară la ora 8. Este a cincea oară când participă la perchezițiile informatice.

Ulterior, el va merge la Tribunalul București, unde va cere schimbarea arestului preventiv cu o măsură mai blândă pe care a mai avut-o în trecut, controlul judiciar.

Fostul candidat la președinție are luni și un nou termen în dosarul în care este acuzat de complicitate la tentativă de lovitură de stat de la ora 12 la Curtea de Apel București.

Procurorii DIICOT au pus sechestru pe mai multe conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu și pe vila din Mogoşoaia, în dosarul în care este acuzat că a înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro.

Soția sa, Cristela Georgescu, a acuzat că este „un dosar politic în cea mai pură formă a sa” și a reclamat că soţul său este persecutat.

Călin Georgescu mai este cercetat în alte două dosare penale, în ambele fiind trimis în judecată. Este vorba despre cel în care este acuzat de complicitate la tentativă de lovitură de stat. Alături de Georgescu, au fost trimise în judecată alte 20 de persoane, între care și Horațiu Potra.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale mai este judecat și pentru propagandă legionară.