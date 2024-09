Zile de teroare în Ucraina după ce Rusia și-a intensificat atacurile, dar Kievul așteaptă din SUA o armă ce ar putea modifica semnificativ peisajul conflictului

Rusia a bombardat Ucraina cu sute de rachete și drone în ultimele 10 zile, unele surse rusești spunând că acesta este răspunsul Moscovei la incursiunea recentă a forțelor ucrainene pe teritoriul său, în regiunea Kursk, care continuă, scriu Reuters și New York Times.

Un atac rusesc cu drone și rachete a ucis miercuri dimineață șapte persoane, inclusiv patru membri ai aceleiași familii, în orașul Liov, din vestul Ucrainei, au declarat oficialii locali.

Primarul orașului aflat aproape de granița cu Polonia a declarat că un localnic, Iaroslav Bazilevici, și-a pierdut soția și cele trei fiice de șapte, 18 și 21 de ani, când casa lor a fost lovită de un proiectil. „În centrul Europei, Rusia elimină ucrainenii (ucigând) familii întregi. Rușii ne ucid copiii, viitorul nostru”, a declarat primarul Andrii Sadovîi.

Clipurile de la fața locului i-au arătat pe salvatori în timp ce scoteau cadavre dintr-o clădire rezidențială avariată, în timp ce o femeie cerea informații despre fiica și nepoatele sale.

Russian strike on Lviv this morning killed everyone in this family but the father, he is now left alone. pic.twitter.com/x2cIQTZasl