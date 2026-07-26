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Actualitate

Peste 300.000 de vârstnici din orașele României nu au mai ieșit din localitate de mai bine de cinci ani

Ana Tepșanu
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În spatele cifrelor sunt oameni care își petrec zilele aproape fără să vorbească cu cineva. HotNews a discutat cu mai mulți seniori din România, dar și cu reprezentanții și voluntarii unei asociații care derulează programe pentru vârstnici, pentru a înțelege ce înseamnă singurătatea pentru acești oameni.

  • Un studiu publicat în 2025 de Asociația Niciodată Singur arată că 3 din 5 seniori declară că se simt singuri, iar 1 din 7 resimte un grad ridicat de singurătate.
  • „În România, nu reușim încă să ducem o discuție atât de grea cum este cea a singurătății”, spune Bianca Gemănaru, director de programe în cadrul Asociației Niciodată Singur.  
  • Un tânăr a devenit voluntar într-un program pentru seniorii singuri din București după ce a asistat la un moment emoționant. Într-un bloc unde el lucra o doamnă de 80 de ani s-a împiedicat de covor și a căzut și nu a fost nimeni care s-o ajute să se ridice. Spune că a reflectat întreaga zi la situația seniorilor din România. 