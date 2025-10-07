Zona din Capitală în care autoritățile au emoții privind posibile inundații

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, i-a îndemnat pe bucureșteni să evite miercuri deplasările, mai ales în zonele aglomerate și în cele inundabile, în contextul codului roșu de ploi torențiale care va intra în vigoare în cursul serii. Edilul a avertizat că sunt mai multe categorii de zone care sunt predispuse inundațiilor în București, dând exemplu Lacul Morii, scriu Agerpres și TVR Info.

„Îi rog ca pe perioada codului roșu să evite deplasările din casă. Îi rog să evite partea aglomerată a orașului, să evite zonele care știu că sunt inundabile. Viața lor și viața noastră este cea mai importantă în aceste momente. Trebuie să ne asigurăm că trecem peste aceste momente fără victime” a spus Bujduveanu, în cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul Primăriei Capitalei.

El a menționat că s-a decis suspendarea activității în unitățile școlare bucureștene.

Totodată, Primăria Capitalei ține legătura cu Apa Nova și cu STB, pentru măsuri menite să prevină acumulările de apă și să asigure un transport eficient.

„Prioritatea noastră este să asigurăm bucureștenii că nu sunt în pericol, că nu se blochează orașul, că nu se creează acea vâlvă în a merge și a lua copilul de la școală și a-l duce acasă. Am avut dezbateri lungi. Suntem pe telefoane de azi dimineață și în contact continuu cu Apa Nova. (…) Suntem în discuții permanente cu STB și cu toți operatorii, tocmai pentru a ne asigura că avem un transport public eficient, care să nu se blocheze pe parcursul codului roșu de inundații”, a spus edilul.

Zone din București predispuse inundațiilor

Stelian Bujduveanu a explicat, de asemenea, care sunt zonele din Capitală predispuse inundațiilor.

„În primul rând intersecțiile, care și în perioada precedentă și în urmă cu două zile, din zona centrală a municipiului București care sunt oarecum într-o vale au fost inundate, pentru că la acel moment canalele colectoare nu erau eliberate de către frunze și reziduuri. (…) Am convenit cu Apa Nova ca să avem un flux de lucru. Merge în față Apa Nova, în spate mașinile de salubritate ca să strângem după noi, să avem o fluență continuă pe tot traseul. Mai sunt anumite zone care au prezentat probleme pe care le-am remediat, în zona în care tramvaiul are ampriză separată și s-a colectat apă fix pe acea zonă de tramvai, dar pe stradă nu era apă. Acolo s-a procedat ca să se elibereze apa și să fie canalele care să preia toată apa respectivă”, a arătat primul interimar.

Bujduveanu a precizat că în situații de calamitate autoritățile au „o rezervă” în ceea ce privește zona Lacului Morii, care este zonă inundabilă a Bucureștiului. Edilul a subliniat că autoritățile sunt pregătite, în contextul vremii extreme.

„Avem din toate părțile, la toți operatorii reprezentanți şi din partea sectoarelor municipiului București. Suntem pregătiți, prioritatea noastră este ca viața bucureștenilor să nu fie pusă în pericol. Preferăm să exagerăm poate, în unele situații, decât să ne trezim cu o calamitate”, a adăugat el.

Bujduveanu a mai precizat că șantierele au fost puse în siguranță și a dat asigurări că afișajul stradal autorizat respectă condițiile necesare.

Edilul a menționat că, potrivit monitorizării prin satelit, în partea estică a țării ciclonul pare să fi „ocolit puțin față de traiectoria” principală.

„Dacă avem noroc, ne ocolește și pe noi, pe partea de București-Ilfov”, a spus el.

Inspectorul-șef al ISUBIF, Alexandru Precup, a declarat că au fost luate măsuri pentru informarea populației și pentru pregătirea tehnicii de intervenție.

Un număr de 60 de autospeciale și 50 de motopompe sunt pregătite pentru eventuale intervenții, a menționat Precup.

Administratorul public al Capitalei, Lucian Judele, a subliniat că, în acest moment, la nivelul Direcției de Mediu, nu există avize pentru defrișare privind arbori care ar putea reprezenta un pericol.

„Echipele DGASMB vor fi pe stradă pe toată perioada pentru a se asigura că nicio persoană fără adăpost nu va rămâne pe stradă”, a adăugat Judele.

Meteorologii au extins marţi codul roşu de ploi abundente la cinci judeţe şi municipiul Bucureşti, avertizarea urmând să intre în vigoare în timpul serii, de la ora 21:00.

Autoritățile locale au decis ca miercuri să fie închise școlile din Capitală și toate județele vizate de codul roșu de ploi torențiale și vijelii – Constanța, Ialomița, Călărași, Giurgiu și Ilfov.

Barajul Lacul Morii, „pregolit”

Codul roșu pentru București și Ilfov este valabil până pe 8 octombrie, la ora 15:00, și sunt așteptate cantități de apă de până la 140 litri pe metru pătrat.

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a declarat, pentru publicația Buletin de București, că, în acest context, s-au luat măsuri preventive.

„Am cerut deja de ieri să se asigure că toate gurile de canal sunt desfundate, că sunt pregătite în cazul în care sunt acumulări foarte mari, cum ar fi în pasajul de la Unirii”, a spus Nistor.

O acțiune mai amplă a vizat Lacul Morii, al cărui baraj a fost „pregolit” de luni seară pentru a preveni posibilele unde de viitură din amonte.

Prefectul a adăugat de asemenea că autoritățile din Capitală mențin legătura cu stația hidrologică de la Lungulețu pentru a monitoriza situația debitelor pe Dâmbovița.