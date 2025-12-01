1 Decembrie neașteptat în Tanzania: Tânărul ghid din Zanzibar care poartă steagul României pe tricou și a învățat limba română de unul singur ca să poată fi angajat de turiști

În căldura din Oceanul Indian, un tânăr ghid de 21 de ani îi întâmpină pe turiștii români într-o română învățată singur, de pe net. Ally Suleiman, cunoscut ca „Vijelie din Zanzibar”, poartă tricouri cu steagul României, își prezintă excursiile pe Facebook în română și visează ca într-o zi să ajungă în țara pe care o cunoaște doar din poveștile turiștilor.

În Zanzibar, diminețile de decembrie sunt pline de lumină și umezeală. Oceanul e aproape alb de cât de puternic reflectă soarele, iar bărcile din lemn se mișcă lent spre insulițe și bancuri de nisip. Pe una dintre ele, cu un tricou alb pe care e imprimat steagul României, se urcă zilnic Ally Suleiman. E un tânăr ghid de 21 de ani pe care turiștii îl știu ca „Vijelie din Zanzibar”.

Își explică singur numele. „Numele meu real, dat de părinții mei, este Ally Suleiman. Mi-am ales numele de scenă Vijelie din Zanzibar, inspirat de cântărețul celebru din România, Vali Vijelie. Am ales acest nume pentru a fi ușor de recunoscut de către toți românii care vizitează Zanzibar. E numele unei vedete cunoscute în România.”

Vijelie de Zanzibar FOTO Facebook

Zanzibar, una dintre destinațiile de iarnă ale românilor

De câteva luni, românii se înscriu pe lista constantă din programul lui. Zanzibar e o insulă care aparține Tanzaniei, cu lungimea de 85 de kilometri pe 40 de kilometri, în Oceanul Indian, aproape de coasta de est a Africii. E o destinație caldă cu plajă și ocean, pentru iernile europenilor, inclusiv ale multor români care ajung aici, în general în resorturi extinse.

Localizarea Zanzibar pe hartă

Există și zboruri chartere care ajung direct din România în Zanzibar.

Acum, în Zanzibar sunt 28-30 de grade afară, iar temperatura apei este și ea ridicată: 27-28 de grade, pentru unele gusturi chiar prea cald. Pe insulă sunt turiști italieni, francezi, britanii, nordici, dar și români.

Excursii la fermele de condimente

Ally Suleiman îi duce pe români în Stone Town, la muzeul Freddie Mercury, la ferme de condimente, pe plaje retrase sau la snorkeling în jurul insulei. Lucrează fără o agenție în spate: „Eu sunt ghid turistic local, independent. Organizez personal excursii în Zanzibar, dar și safari în Tanzania (n.r. Țara de care aparține insula), vizite în parcuri naționale și alte atracții. Lucrez cu pasiune și dedicare pentru ca turiștii să aibă cele mai frumoase experiențe”.

Vijelie de Zanzibar, pe barcă. FOTO Facebook

Pe turiștii români îi descrie cu o afecțiune vizibilă: „Sunt oameni foarte prietenoși, iubitori, uniți și cooperanți. Îmi place mult cum își exprimă bucuria, mai ales atunci când ne întâlnim pentru prima dată. Sunt persoane foarte respectuoase și calde.”

Spune și că din ce în ce mai mulți români aleg insula, unii chiar pentru a se stabili definitiv. „Foarte mulți turiști români vin în Zanzibar, iar unii dintre ei chiar își deschid afaceri aici, cum ar fi hoteluri sau restaurante. Românii au investit mult în Zanzibar și sunt tot mai prezenți.”

Adaugă un detaliu practic: „Nu au nevoie de viză pentru a intra în Zanzibar. Asta arată că suntem prieteni. Am români care sunt în Zanzibar de o săptămână”.

Româna învățată singur, între excursii

Ally a început să învețe limba română acum 7-8 luni. Nu și-a propus să o învețe perfect, ci suficient încât turiștii să simtă că sunt înțeleși.

„Limba română este foarte dificilă și e dificilă pentru că nu am niciun profesor care să mă învețe. Sunt nevoit să o învăț singur, folosind internetul.”

Vijelie de Zanzibar FOTO Facebook

Simte și lipsurile din materialele disponibile: „Spre deosebire de limba engleză sau franceză, care sunt foarte bine dezvoltate online, limba română nu este complet prezentă pe internet. Unele resurse lipsesc.”

Totuși, a mers mai departe, folosind ce găsește: „În ultimii 7-8 luni am învățat româna prin YouTube și diverse aplicații”.

Însă, întărește Ally, a fost un proces greu și autodidact.

Ca să exerseze, ghidul și-a creat și o pagină de Facebook unde scrie exclusiv în limba română, pentru turiștii care îl caută înainte să ajungă pe insulă și pentru cei care vor să vadă ofertele lui de excursii explicate în româna sa simplă.

Ghidul local Vijelie de Zanzibar, cu o turistă. FOTO Facebook

Limba lui maternă rămâne swahili: „E o limbă vorbită în mare parte din Africa de Est. Totuși, Zanzibar este locul unde se vorbește cel mai corect și pur swahili.”

Un vis personal: să ajungă în țara noastră

Când vorbește despre România, Ally o face într-un ton care nu are nimic de-a face cu promovarea turistică. E personal.

„Unul dintre visele mele cele mai mari este să vizitez România, în special orașele istorice și atracțiile turistice.”

Există și o dorință practică, legată de parcursul lui profesional: „Aș vrea, de asemenea, să vizitez un studio mare din România, unde să mă pot promova și să devin și mai cunoscut.”

Încă nu a ajuns în România. „Nu, nu am ajuns”, spune simplu, când îl întreb dacă a fost vreodată.

Dar vorbește cu turiștii în limba lor, poartă steagul lor pe tricou și își umple zilele cu grupuri care îl urmăresc prin Stone Town sau pe apă. Într-un loc în care decembrie înseamnă căldură, miros de condimente și valuri limpezi, un ghid de 21 de ani învață româna de pe telefon și și-o exersează zilnic, pe o barcă deschisă, între insulițele oceanului despre care se spune că are apa cea mai ”blândă” a planetei.