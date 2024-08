5 tineri români ne-au spus ce înseamnă banii pentru ei și cum îi gestionează în relații

Sunt melodii și vorbe populare despre cum banii nu cumpără iubirea. Ce ar ajuta-o ar fi însă discuția despre bani în relație și care sunt așteptările fiecăruia dintre parteneri. Și asta am căutat să aflu: de unde vine blocajul.

Finanțele și sentimentele, luate ca atare, par subiecte diametral opuse. Dar sunt și cele două aspecte majore din viața fiecăruia care alimentează atât de multe dintre acțiunile, experiențele și deciziile noastre. Deși, în general, românilor le vine la îndemână să măsoare succesul în bani și în lucrurile pe care și le pot permite, când e vorba de a discuta despre ei în relație lucrurile intră într-o zonă tabu și generatoare de certuri.

Poți simți când celălalt are mai mulți bani, chiar dacă nu vorbește despre asta, dar disensiunile nu vin doar din numerele mari. Sunt născute, mai ales, din cum sunt gestionați banii.

O cercetare realizată de YNAB și platforma de dating eharmony a arătat că 24% din respondenți au spus că preferă să nu inițieze astfel de discuții, iar 49% din cei care sunt într-o relație sau în perioada de dating au zis că se ceartă cu partenerul din cauza banilor. Cele mai des întâlnite subiecte sunt: obiceiurile de cheltuire (35%), prioritățile financiare (25%) și gestionarea datoriilor (15%).

Relațiile sunt construite pe încredere și transparență. Intimitatea nu e doar emoțională sau fizică, ci și financiară. Și asta mai ales când îți împarți viața cu cineva: de la momente importante în viață și o locuință, până la vacanțe, chirii, rate, întreținere și zile negre.

În familia mea, discuțiile despre bani apăreau doar atunci când aceștia lipseau. Părinții mei m-au îndemnat mai târziu, după ce m-am angajat, să nu spun nimănui câți bani fac, pentru că „nu e treaba nimănui”, decât a mea. Într-adevăr, nu e treaba nimănui, tocmai de aceea este un tabu care ne alimentează „contabilitatea” paralelă. De unde am putea începe să fim mai deschiși?

Banii nu sunt niciodată doar bani

Mulți dintre tinerii adulți de astăzi au crescut în medii în care era alimentată secretomania. Iar educația financiară privește și latura asta, nu doar în ce să investești și ce regulă de economisire să urmezi.

„Tocmai pentru că simbolistica banilor este una extrem de încărcată, discuțiile pe marginea acestui aspect pot aduce multă încărcătură, anxietate, rușine și evitare”, explică Roxana Grigorean, psiholog și psihoterapeut de cuplu și familie. Banii sunt un subiect tabu, explică ea, tocmai pentru că ne măsurăm propria valoare prin prisma lor și am învățat că, dacă vorbim despre asta, ne expunem la riscuri în societate sau în relațiile pe care le avem.

La finalul zilei, banii nu sunt niciodată doar bani, după cum subliniază Roxana. „Având în vedere istoria noastră comună, ca popor, de lipsuri și tabuuri cu privire la bani, problemele din prezent pe care le observăm în relația cu banii reflectă deseori o luptă pentru supraviețuire și sunt marcate de frică, nesiguranță, incertitudine”, explică psihologa.

George (34 de ani, IT Business Specialist) spune despre bani că sunt atât un rău necesar, cât și o formă de confort. „În relația de cuplu avem cheltuieli necesare comune, cum ar fi chirie, facturi, alimente, și apoi, diverse plăceri, cadouri, concedii, ieșiri în oraș, evenimente”, spune el. „Mi se pare esențial și sănătos să se discute clar despre bani în relație. Vrem, nu vrem, depindem de ei, deci ar trebui să știm ce avem disponibil, cum îi distribuim, ce planuri avem cu ei.”

Susține, totodată, că îi e ușor să fie deschis pe acest subiect. „În familia mea și în cercul meu de prieteni nu punem mai mult preț pe ei decât e necesar. Pe lângă asta, cam toți am avut perioade în care nu i-am avut și i-am făcut foarte greu.”

Teodora (35 de ani, client satisfaction manager) se raportează la bani ca la un mijloc prin care poate atinge diverse scopuri materiale. În cazul intimității financiare, ea susține că îi vine ușor să vorbească despre bani cu apropiații. „Astfel de discuții au rostul să clarifice aspecte de bază ale traiului în cuplu, care conferă predictibilitate și stabilitate pe termen lung. Dar te ajută și să înțelegi posibilitățile de dezvoltare și evoluție a cuplului, dincolo de aspectele materiale”, adaugă ea. În ceea ce privește felul în care se schimbă oamenii când află cât câștigi, ea consideră că, din păcate, majoritatea își ajustează nivelul de stimă pe care îl oferă altora în funcție de banii câștigați de respectivele persoane.

Marian (32 de ani, content writer) vede în bani atât calea de-a avea un confort, cât și simbolul celor mai nefericite momente din copilărie. „Pot vorbi ore în șir despre momentele în care n-am avut și-mi ia vreo 3 minute să le menționez pe cele în care am avut. Lipsa banilor a însemnat mai mereu incapacitatea de a îndeplini niște visuri. Am văzut asta mai ales la adulții din jurul meu. Așa că am luat toate acele lecții și le-am transformat într-un comportament”, adaugă el. „Am cheltuit cât am avut și am văzut în credite o soluție pentru orice: vacanțe, telefoane, restul de zile până la salariu. N-am vrut să văd în bani vreun fel de înfrânare.”

Când vine însă vorba de rolul banilor în relație, Marian susține că o lecție importantă i-a rămas tot din copilărie. „N-am vrut niciodată să mă cert de la bani. Dacă pot plăti o vacanță, o voi face, un serviciu, o cină, haine, alte bunuri. Am văzut prea multe certuri pe acest subiect, în familie și nu numai, și oricât n-aș avea, voi prefera să caut cealaltă soluție decât reproșul. Dar am vorbit deschis despre bani, mai ales cheltuieli comune, și dacă am avut mai mult am ales să acopăr anumite costuri: facturi, entertainment sau călătorii. Cred că e și un fel al meu de-a fugi de acele posibile certuri, deși n-a fost cazul niciodată în relațiile de cuplu să ajung la așa ceva.”

Astfel de discuții, despre bani și ce reprezintă pentru fiecare, pot fi productive tocmai pentru că sunt inconfortabile. Odată abordate, ar putea să reducă din rușinea și frica moștenite de la părinți și bunici. „Ar aduce mai multă claritate și ar putea facilita și un proces de educație cu privire la bani”, după cum subliniază Roxana.

Până la urmă, există motive mai mult sau mai puțin conștiente pentru orice decizie, inclusiv pentru cele legate de bani. Odată ce le discuți cu cineva, le conștientizezi altfel și s-ar putea să ajungi să iei decizii ceva mai bune. Roxana le recomandă celor care vor să aibă discuții sănătoase despre bani cu apropiații două elemente importante: să clarifice ce înseamnă banii pentru fiecare și ce au învățat despre asta în familie.

Intimitate, independență și încredere

Mihaela (29 de ani, project manager) spune despre discuțiile financiare în cuplu că pot arăta și modul de operare al partenerilor. „Sunt discuții productive care duc la o organizare eficientă. Stabilim prioritățile, bugetul lunar, economiile și ne observăm obiceiurile nesănătoase din punct de vedere financiar”, detaliază ea. A trecut de la a vedea banii drept doar un mijloc prin care își poate realiza planurile și-și poate îndeplini visurile la a se raporta la ei și ca la o plasă de siguranță pentru momentele în care apar urgențe. „Cred că banii pot face mult bine dacă ești un om chibzuit, implicat și controlat, dar și mult rău dacă nu le percepi puterea.”

Crede, totodată, că nu sunt cheia unei relații fericite, ci ar trebui văzuți ca un mijloc de a reduce îngrijorările pentru ziua de mâine, pentru facturi, reparații. „Nu îmi este greu să vorbesc despre asta. Am trecut prin momente în care am stat foarte prost cu banii și am fost nevoită să devin mai educată din punct de vedere financiar.

Pe subiectul banilor, mi-a rămas în minte ce mi-a povestit un prieten la un moment dat. Ai lui aveau un sertar cu banii din care luau pentru cumpărături, facturi și altele pentru casă și familie. Și cam o dată pe lună apărea discuția între părinți pornită de la întrebarea: „erau mai mulți, ai luat tu din ei?” Oricare ar fi fost răspunsul, nu mai conta, neîncrederea era acolo. Și nici independența pentru anumite decizii nu mai exista.

La ea se adăuga și credința mamei lui că tatăl este iresponsabil cu banii, că nu se uită mai în viitor dincolo de acum și aici. Și poate era adevărat, dar astfel de momente nu pot fi depășite fără discuții în care se caută soluții.

Într-un episod al emisiunii „Life Kit” de la NPR, Amanda Clayman, terapeut financiar, susține că sunt 5 elemente necesare în intimitatea financiară: egalitate, inclusivitate, transparență, sustenabilitate și flexibilitate. „Vulnerabilitatea este o parte foarte importantă a intimității. Dificultățile, lucrurile pe care încă le deslușim, când le putem împărtăși cu o altă persoană? Acolo se întâmplă acea conexiune magică”, subliniază Clayman.

Andrei (33 de ani, multimedia freelancer) nu crede că banii ar trebui să joace un rol principal într-o relație de cuplu. „Sunt multe alte aspecte care aduc valoare unei astfel de relații, multe dintre ele fiind prin natura lor suficient de complicate. Sigur, mai ales când persoanele implicate locuiesc împreună, e bine să existe comunicare și, mai ales, o strategie bună de gestionare a finanțelor.”

El consideră, totodată, că, în cuplu, este foarte ușor ca o relație să fie afectată negativ sau chiar să fie compromisă de subiectul banilor. „Cred, totuși, că, prin maturitate emoțională și discuții sănătoase despre bani, traiectorie profesională și investiții, legătura dintre doi oameni se poate consolida, și poate chiar înflori.” În ceea ce privește raportarea la bani în general, el susține că e important să ai în jur oameni care nu îi privesc pe cei din jur printr-un astfel de filtru, al veniturilor și performanței financiare. „În ciuda tuturor prejudecăților, dialogul și transparența pot influența pozitiv modul în care suntem percepuți de către ceilalți. Și ne pot ajuta să creștem indiferent de partea balanței în care ne aflăm.”

Pe subiectul transparenței, Marian mai adaugă și că problema nu e dacă spui da sau nu, ci cum se așteaptă ceilalți să te porți după ce zici cât câștigi. „În familie și cu câțiva cunoscuți am spus la un moment dat cât câștig. Și era cam 8.000 de lei într-o perioadă în care salariul mediu era undeva pe la 2.800 de lei. Întâi au fost glumele cu «oho, dar o duci bine!», apoi întrebările ca «păi, și ce faci de banii ăștia?», apoi așteptările de tipul «dar nu plătești tu acum, că ai mai mulți bani?». Și din momente de tipul ăsta vine reticența oamenilor de-a spune cât câștigă. Așa că am fost transparent în relații, pentru că dacă ar fi fost aici punctul de rupere, măcar să se întâmple mai devreme decât prea târziu.”

Factori de stres apar constant, iar cei financiari sunt dificil de gestionat. Dar nu imposibil. În cuplu, discuțiile despre bani ar trebui purtate curând, mai ales când relația devine serioasă. Obiceiurile individuale de cheltuire trebuie negociate în doi. Intervalul primelor 6 luni e sănătos pentru așa ceva. Sau, cu cât mai devreme, cu atât mai bine.

