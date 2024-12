ULTIMA ORĂ Un avion de pasageri Azerbaijan Airlines s-a prăbușit în Kazahstan / Momentul tragediei, filmat cu telefonul – VIDEO / 25 de persoane au supraviețuit, anunță autoritățile kazahe

Un avion de pasageri al companiei Azerbaijan Airlines care efectua o cursă din capitala azeră Baku către Groznîi, capitala republicii ruse Cecenia din Caucaz, s-a prăbușit miercuri în Kazahstan, au anunțat autoritățile locale, potrivit agențiilor internaționale de presă.

Avionul s-a prăbușit în apropiere de orașul Aktaou, în vestul Kazahstanului, a precizat Ministerul kazah pentru Situații de Urgență într-un comunicat postat pe Telegram.

Primele informații sugerează că au existat supraviețuitori, a adăugat ulterior acesta.

Agențiile de presă rusești au declarat că avionul era operat de Azerbaijan Airlines și zbura de la Baku la Groznîi, dar fusese redirecționat din cauza ceții din capitala republice cecene.

Azerbaijan Airlines a confirmat că aeronava Embraer 190, cu numărul de zbor J2-8243, zbura de la Baku la Groznîi, dar a fost nevoită să efectueze o aterizare de urgență la aproximativ 3 km de orașul kazah Aktau.

Pe rețelele de socializare a apărut un clip video neconfirmat ce arată momentul prăbușirii, filmat cu telefonul de un privitor șocat de tragedie:

Russian media reporting 67 Russians were on board this flight from Baku to Grozny, crashing in Kazakhstan. pic.twitter.com/unmkqQjFOX