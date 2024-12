Sezonul 2 al serialului „Squid Game” apare mâine pe Netflix, mai mare și mai grandios decât primul, promite omul care l-a creat

După o așteptare de 3 ani, serialul-fenomen „Squid Game” (Jocul calamarului) produs de Netflix se întoarce joi, 26 decembrie, cu al doilea sezon pe platforma de streaming. Așteptările sunt uriașe, iar regizorul Hwang Dong-hyuk a declarat în comentarii făcute pentru HotNews.ro că noul sezon a avut un buget care i-a permis să aducă la realitate tot ceea ce și-a dorit.

Cât de mari sunt speranțele pe care Netflix și le pune în revenirea Squid Game am putut vedea mai devreme în cursul acestei luni chiar în București, unde echipa care se ocupă de promovarea producțiilor platformei de streaming în România a angajat mai mulți figuranți să „patruleze” timp de 3 zile prin locuri cunoscute din capitală, îmbrăcați în cunoscutele salopete roz ale gardienilor din serialul sud-coreean.

Deși Squid Game a fost gândit inițial ca o serie limitată cu final închis, Ted Sarandos, directorul executiv al Netflix responsabil de conținut, a anunțat pe 21 decembrie 2022 că platforma de streaming a comandat și un al doilea sezon pentru serial. Decizia a fost luată ca urmare a popularității peste toate așteptările de care s-a bucurat serialul.

La începutul acestui an Netflix a anunțat că următorul sezon va avea premiera până la sfârșitul anului iar pe 1 august a dezvăluit în sfârșit și data de lansare: 26 decembrie. Platforma americană de streaming a renunțat chiar la propria tradiție din ultimii ani de a lansa un film cu buget mare în preajma Crăciunului (The Midnight Sky, Don’t Look Up, Glass Onion: A Knives Out Mystery sau Rebel Moon: Child of Fire), mizând în decembrie anul acesta pe revenirea Squid Game.

Cum va continua povestea „Squid Game” în sezonul 2?

Dacă până relativ recent Netflix a ținut detaliile legate de noul sezon într-o secretomanie demnă de serviciile secrete, treptat a dezvăluit povestea și alte detalii. Acțiunea sezonului 2 va continua povestea protagonistului Seong Gi-hun (jucat de actorul sud-coreean Lee Jung-jae), care decide să se întoarcă în Jocurile calamarului pentru a demasca organizația din spatele acestora.

„La trei ani de la câștigarea competiției, jucătorul 456 rămâne hotărât să găsească oamenii din spatele jocului și să pună capăt sportului vicios creat de aceștia. Folosind averea câștigată pentru a-și finanța căutarea, Gi-hun începe din cel mai evident loc: încearcă să caute bărbatul în costum care joacă ddakji în metrou”, notează descrierea oficială publicată de Netflix în august.

Dincolo de descrierea Netflix, l-am întrebat pe regizorul Hwang Dong-hyuk cum vede el continuarea poveștii pentru serialul pe care l-a scris, regizat și co-produs.

„În Sezonul 1, spectatorii au urmărit povestea lui Gi-hun, care a devenit jucătorul cu numărul 456 și a intrat în acest joc de supraviețuire, trecând printr-o serie de probe diferite, dorindu-și să supraviețuiască și să iasă învingător. Spre comparație, în Sezonul 2 veți face cunoștință cu personajul Gi-hun care a trecut deja prin aceste experiențe, prin furie și trezire, revenind acum din nou în jocuri pentru a pune capăt tuturor”, a răspuns acesta.

„Sper ca punctul central, pe măsură ce urmăriți serialul, să fie această schimbare a personajului, dar și confruntarea dintre Gi-hun, care vrea să pună capăt jocului, și Front Man, care vrea să-l împiedice pe Gi-hun să facă acest lucru. Cred că urmărind din această perspectivă va fi foarte captivant pentru spectatori”, a adăugat regizorul în vârstă de 53 de ani în singurul interviu acordat în România înainte de premiera sezonului 2 al Squid Game.

În ceea ce privește distribuția, în afară de actorul Lee Jung-jae care îl va interpreta din nou pe Gi-hun, în al doilea sezon vor reveni Wi Ha-jun în rolul detectivului Hwang Jun-ho, cel care în primul sezon reușește să se furișeze pe insula unde are loc Jocul calamarului, Lee Byung-hun, care îl joacă pe așa-zisul Front Man care conduce echipa de gardieni de pe insulă, și Gong Yoo, în rolul bărbatului misterios care recrutează voluntari disperați pentru jocurile mortale.

Sezonul 2 va veni de asemenea cu multe fețe noi, având în vedere că majoritatea personajelor mor până la încheierea jocurilor la finalul primului sezon.

„Squid Game” rămâne până în ziua de azi cel mai popular serial produs vreodată de Netflix

Lansat pe Netflix în septembrie 2021, Squid Game a devenit rapid cel mai vizionat serial din istoria Netflix, ajungând la peste 111 milioane de vizionări în primele 28 de zile de la premiera sa. În clasamentul audienței în primele 91 de zile de la lansare, cel folosit în prezent de compania de streaming pentru a măsura popularitatea filmelor și serialelor sale, primul sezon al Squid Game are 265,200 de milioane de vizionări unice și 2,205 miliarde de ore de vizionare.

El rămâne până în prezent cel mai vizionat serial din istoria Netflix, indiferent că este vorba de cele în limba engleză sau o altă limbă. Reușita e cu atât mai remarcabilă dat fiind faptul că platforma de streaming a lansat ulterior mai multe seriale-fenomen care s-au bucurat de o popularitate uriașă în rândul spectatorilor.

Pe locul 2 în clasamentul „all-time” se află Wednesday, serialul lui Tim Burton inspirat de Familia Addams, cu 252,100 milioane de vizionări unice și 1,718 miliarde de ore de vizionare, în timp ce sezonul 3 al Stranger Things e pe 3 în clasament, cu 140,700 de milioane de vizionări și 1,838 miliarde de ore. Primul sezon al Bridgerton e abia pe 5, devansat de Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story.

Succesul uriaș de care s-a bucurat Squid Game poate fi atribuit cel puțin în parte elementului de mister din jurul poveștii, care i-a ținut pe mulți fani în fața ecranelor să vadă episod după episod – sau „bingewatching”, cum a ajuns să fie cunoscut fenomenul.

L-am întrebat pe regizorul Hwang Dong-hyuk dacă fanii se pot aștepta ca elementul de mister să fie la fel de prezent și în noul sezon, având în vedere că multe dintre lucrurile necunoscute au fost dezvăluite până la încheierea sezonului 1. A început cu scurtă recapitulare: „Am crezut că Oh Il-nam era doar un participant, dar apoi, când privești mai atent, vezi că el era persoana care a creat jocul. A fost cel mai important element surpriză și de mister”.

„În sezonul 2 nu am inclus în mod deliberat un astfel de element de mister/surpriză sau ceva comparabil ca impact al șocului. Desigur, nu pot spune prea multe acum, deoarece vreau să evit ‘spoilerele’. Dar ceea ce pot spune este că, atunci când veți urmări sezonul 2, veți înțelege că, chiar și fără acel element de mister, am introdus o mulțime de personaje noi și mecanisme de poveste care vor fi mult mai captivante decât înainte”, a continuat regizorul sud-coreean.

„Chiar și fără factorul de mister, show-ul va fi tot la fel de palpitant, dacă nu chiar mai palpitant”, a promis regizorul sud-coreean.

Hwang Dong-hyuk cu Premiul Emmy câștigat în 2022 pentru regizarea serialului „Squid Game”, FOTO: Lee Jin-man / AP / Profimedia

Netflix a produs „Squid Game” pe bani de chilipir

Succesul Squid Game nu a fost doar în rândul abonaților Netflix. Serialul a obținut nu mai puțin de 14 nominalizări la Gala Premiilor Emmy din 2022, dintre care a câștigat 6.

Printre acestea s-au numărat Premiul pentru cel mai bun regizor al unui serial de dramă, acordat lui Hwang Dong-hyuk, și Premiul pentru cel mai bun actor principal într-un serial de dramă, câștigat de Lee Jung-jae. Acesta din urmă a devenit primul actor asiatic care a obținut premiul la categoria respectivă, în timp ce Hwang Dong-hyuk a fost primul regizor din Coreea de Sud recompensat astfel la Premiile Emmy.

Pentru Netflix a fost o dublă lovitură, iar la Premiile Emmy una cu atât mai neașteptată ținând cont de bugetul redus pe care l-a pus la dispoziție pentru producția sud-coreeană. Deși compania americană de streaming nu face publice cheltuielile defalcate pe care le are cu filmele și serialele sale, jurnaliștii de la Bloomberg au obținut în octombrie 2021 documente interne ale Netflix care arătau că Squid Game a avut un buget de 21,46 milioane de dolari, echivalentul a 2,37 milioane pentru fiecare dintre cele 9 episoade ale sale.

Spre comparație, datele obținute în ultimii ani de presa financiară sau cea specializată pe cinema arată că Netflix a alocat serialului Avatar: The Last Airbender, unul dintre cele mai scumpe din istoria sa, un buget de 120 de milioane de dolari, echivalentul a 15 milioane per episod. De același buget s-a bucurat din partea Netflix și apreciatul serial The Sandman.

The Crown, un alt serial original popular al Netflix a beneficiat de un buget mediu de 13 milioane pe episod. Cel mai scump serial din istoria Netflix este însă Stranger Things, care a costat 30 de milioane per episod în cel mai recent sezon al său, de peste 10 ori mai mult decât a avut la dispoziție Hwang Dong-hyuk pentru un episod al Squid Game.

Hwang Dong-hyuk spune că a avut un buget mult mai consistent pentru sezonul 2

Regizorul sud-coreean a povestit în mod faimos într-un interviu acordat în 2021 că a fost atât de stresat în timpul filmării serialului încât a pierdut 6 dinți. L-am întrebat acum cum s-au schimbat lucrurile între timp și dacă a putut face în timpul filmărilor pentru sezonul 2 lucruri pe care și le-ar fi dorit și cu primul.

„Designul producției este acum mult mai mare ca amploare și apar mai multe personaje. Datorită succesului sezonului 1 mi s-a oferit libertatea creativă, inclusiv în ceea ce privește bugetul, pentru a aduce la viață tot ceea ce am intenționat creativ, de la amploarea poveștii până la toate scenele pe care le-am plănuit inițial”, a răspuns el.

„Aș spune că, în mod clar, pentru sezonul 2 totul a fost extins în acest sens. Dar, îmi pare rău, va trebui să așteptați să vedeți mai multe [când apare noul sezon]”, a adăugat el.

Toate cele 7 episoade ale sezonului 2 al Squid Game vor fi lansate pe Netflix în data de 26 decembrie. Noul sezon e mai scurt decât primul întrucât compania americană de streaming a dezvăluit deja că Squid Game va avea și un al treilea sezon, programat să apară anul viitor.