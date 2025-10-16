A fost ales succesorul lui Giorgio Armani în fruntea legendarei case de modă pe care a fondat-o

Giorgio Armani la o prezentare de modă organizată de casa sa pe 28 ianuarie 2025, FOTO: Julien De Rosa / AFP / Profimedia Images

Legendarului Giorgio Armani îi va urma în fruntea casei italiene de modă directorul general adjunct al Grupului Armani, Giuseppe Marsocci, a declarat joi o sursă pentru Reuters, confirmând informațiile apărute în presa din Italia.

Numirea urmează să fi aprobată oficial de o ședință a Consiliului de Administrație ce va avea loc mai târziu în cursul zilei de joi.

Marsocci, un personaj discret, ocupă și funcția de director comercial global al Grupului Armani, conform paginii sale de LinkedIn. Aceasta notează că el are „peste 35 de ani de experiență în industria modei și a luxului – management executiv – dezvoltare internațională a afacerilor”.

Marsocci, care lucrează la Grupul Armani din 2003, va prelua rolul deținut de Giorgio Armani încă de la înființarea companiei în 1975 – alături de fostul său partener Sergio Galeotti.

În calitate de CEO, Marsocci va avea misiunea de a conduce grupul printr-o perioadă de schimbări majore, inclusiv vânzarea unui pachet de 15% din părțile sociale ale companiei, care urmează apoi să crească.

La începutul lunii octombrie Reuters nota că reprezentanții moștenitorilor lui Giorgio Armani au contactat potențiali cumpărători pentru o participație minoritară în renumitul grup italian de modă, declanșând de facto o licitație pentru o parte din unul dintre cele mai cunoscute imperii ale modei din lume, la doar câteva săptămâni după moartea creatorului său.

Giorgio Armani a lăsat instrucțiuni pentru vânzarea casei sale de modă

În testamentul său, regretatul designer italian Giorgio Armani le-a cerut moștenitorilor să vândă o participație inițială de 15% din casa de modă în termen de 18 luni de la moartea sa, iar ulterior să transfere un pachet suplimentar de 30% până la 55% aceluiași cumpărător. O posibilitate alternativă prevăzută în testament este ca moștenitorii să listeze compania pe bursă.

Testamentul stipulează că prioritate trebuie acordată conglomeratului de lux LVMH, gigantului din industria cosmetică L’Oréal și producătorului de ochelari EssilorLuxottica, cu care casa italiană de modă are deja un parteneriat comercial.

Participația ar putea fi oferită și unui alt grup „de nivel similar”, identificat de fundația creată de designer pentru a-i păstra moștenirea. O astfel de mutare ar avea însă nevoie de aprobarea partenerului de afaceri al lui Giorgio Armani, Pantaleo Dell’Orco, „mâna sa dreaptă” de ani de zile.

Toate cele trei companii menționate anterior au emis comunicate în care au sugerat că sunt deschise posibilității unei înțelegeri.

La cât este evaluată afacerea fondată de Armani

Giorgio Armani a fost singurul acționar major al companiei pe care a fondat-o în urmă cu 50 de ani și asupra căreia a menținut un control strict, atât din punct de vedere creativ, cât și managerial.

Procesul potențialei vânzări este urmărit cu atenție, întrucât brandul rămâne unul dintre cele mai emblematice din industria modei și ar putea fi evaluat între 5 miliarde și 12 miliarde de euro, potrivit estimărilor analiștilor.

Prevederile din testament sunt, în esență, obligatorii și ar putea fi contestate în instanță dacă nu sunt respectate, potrivit Asociației Notariale Italiene.

Giorgio Armani nu a lăsat în urmă copii care să moștenească afacerea, însă are mai multe rude apropiate care au lucrat alături de el și au fost trecute beneficiari în testament, alături de Pantaleo Dell’Orco, „mâna sa dreaptă” de ani de zile.

Dell’Orco a fost numit săptămâna aceasta președinte al Fundației Armani, care joacă un rol central în planurile prevăzute de creatorul de modă în testamentul său.