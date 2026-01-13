A fost desemnată aplicația anului 2025 de către Apple. Merită? Despre plusuri și minusuri, în newsletterul Good Tech din 14 ianuarie

Apple a desemnat Tiimo drept cea mai bună aplicație a anului 2025. Gândită inițial ca un planificator pentru persoanele cu ADHD sau autism, a devenit în timp una dintre cele mai populare aplicații de organizare eficientă a timpului. În ediția de miercuri, 14 ianuarie, a newsletterului Good Tech încercăm să înțelegem de ce e așa populară și dacă merită încercată.

Deși a fost concepută pentru persoane neurodivergente, realitatea e că Tiimo e utilă pentru oricine se simte copleșit de task-uri, notificări și liste infinite de „to do”. Planificatorul combină AI-ul cu un design extrem de bine gândit, iar rezultatul este o aplicație care nu te presează să faci cât mai multe, ci te ajută să vezi clar ce sarcini urmează și cât timp ai, de fapt, pentru ele.

Probabil că unul dintre cele mai importante atuuri pe care le are Tiimo e că te îndepărtează pe cât posibil de ideea de multitasking. Asta e bine pentru că gândul că putem face mai multe lucruri în același timp e o iluzie.

Realitatea e că creierul uman nu poate face multitasking cu adevărat. În loc să lucrăm simultan la mai multe sarcini, comutăm rapid între ele. Și de fiecare dată pierdem timp și energie. Consecința e că ne simțim ocupați, dar atenția noastră e fragmentată, iar performanța scade.

