A început campania de vaccinare antipolio a copiilor din Gaza, după confirmarea unui caz de poliomielită la 25 de ani de la eradicarea sa

Campania antipolio a început sâmbătă în centrul Fâșiei Gaza, a declarat un oficial pentru AFP, în ajunul unei „pauze umanitare” anunțată de ONU pentru a permite vaccinarea copiilor în ciuda războiului care a devastat teritoriul palestinian timp de aproape unsprezece luni, relatează AFP.

„Echipele Ministerului Sănătății, UNRWA și ONG-uri au început sâmbătă campania de vaccinare împotriva poliomielitei în zona centrală a Fâșiei Gaza”, a declarat doctorul Moussa Abed, directorul de prim ajutor din cadrul Ministerului Sănătății al guvernului Hamas.

Campanie de vaccinare anti-polio în Gaza / FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Un prim caz de poliomielita a fost confirmat recent la un copil de zece luni din Fâșia Gaza, unde boala a fost eradicată în urmă cu douăzeci și cinci de ani.

Din cauza războiului, declanșat pe 7 octombrie de atacul mortal al Hamas din Israel, ONU a trimis 1,2 milioane de vaccinuri pentru a fi administrate oral, sub formă de picături, în două doze la o lună distanță.

Eid Abou Taha, în vârstă de 33 de ani, și-a însoțit fiul în vârstă de unsprezece luni. „Am venit pentru că îmi este foarte frică pentru el”, a spus el pentru AFP.

„Această campanie de vaccinare împotriva poliomielitei este foarte importantă, mai ales pentru că sunt din ce în ce mai multe persoane strămutate și există epidemii care se răspândesc printre copii”, a adăugat el.

Bakr Dib, 35 de ani, a venit să-și vaccineze copiii de trei, cinci și opt ani.

„La început am ezitat, mi-a fost foarte teamă că acest vaccin nu este sigur, dar când am văzut că toată lumea se duce la centrul de vaccinare, m-am liniștit și am venit și eu”, a spus el.

„De la începutul războiului, copiii mei s-au îmbolnăvit de mai multe boli pentru că nu am putut asigura o bună igienă în timpul războiului”, a adăugat el.

Joi, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat că autoritățile israeliene au convenit asupra unei serii de „pauze umanitare” de trei zile în centrul, sudul și nordul Gazei pentru a permite vaccinarea a 640.000 de copii împotriva poliomielitei.

Din cauza drumurilor avariate și a populației strămutate, ONU a anunțat că ar putea avea nevoie de o zi suplimentară pentru fiecare zonă.

Potrivit ONU, „este nevoie de o acoperire de cel puțin 90% în fiecare fază a campaniei pentru a opri epidemia”.