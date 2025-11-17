A murit Ilie Ilașcu, fostul deţinut politic al regimului de la Tiraspol. El a fost ales, din închisoare, membru în parlamentele din Moldova și România

Ilie Ilaşcu, fost deţinut politic al regimului de la Tiraspol, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova, dar și fost membru al Parlamentului României, a murit luni, la vârsta de 73 de ani, potrivit presei de la Chișinău.

Ziarul de Gardă scrie că Ilașcu va fi înmormântat la București, unde locuia.

Moartea lui Ilie Ilașcu a fost anunțată, luni seară, chiar de familia acestuia, pe pagina lui de Facebook.

Condamnat la moarte de regimul de la Tiraspol

Ilie Ilașcu s-a născut la 30 iulie 1952, în satul Taxobeni, raionul Făleşti din Republica Moldova. A fost unul din fondatorii Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia (1988-1992), înființată în contextul în care, la acel moment, din cei peste 200.000 de locuitori ai Tiraspolului, capitala Transnistriei, 35.000 erau de etnie română, adică circa 17%, și care nu aveau nicio școală, nicio grădiniță în limba română, toate cele 19 unități de învățământ din Tiraspol fiind cu predare în limba rusă, relatează Ziarul de Gardă din Chișinău.

A fost lider al Frontului Popular din Moldova, filiala Tiraspol, din 1989 până în 1992, an în care organizația a fost lichidată de forțele separatiste transnistrene. Frontul Popular ajunsese, din primavara lui 1989 când și-a început activitatea, la peste 5.000 de membri activi, iar după 1990, odată cu „formarea” așa-zisei „Republici Transnistria”, s-a declanșat o luptă aprigă împotriva organizației.

În anul 1992, Ilașcu a participat la luptele armate de la Nistru, în calitate de comandant al unor trupe militare cu destinație specială ale Ministerului Securității Naționale din R. Moldova. Ilașcu și unitatea sa specială au luptat în spatele frontului și au adus mari pierderi Armatei a 14-a Federației Ruse venite să lupte în Transnistria împotriva moldovenilor, notează Ziarul de Gardă.

Între 2 și 4 iunie 1992, Ilie Ilașcu, Andrei Ivanțoc, Alexandru Leșco, Tudor Petrov Popa, Petru Godiac și Valeriu Garbuz au fost arestați la domiciliile lor din Tiraspol de persoane care purtau uniforme cu însemnele Armatei a 14-a a fostei URSS, fiind acuzați de autoritățile transnistrene de crime de război și acțiuni de terorism.

Ilie Ilașcu este singurul care a fost condamnat la moarte, dar este și singurul care a ajuns, fiind în detenție, membru al Parlamentului de la Chișinău (în perioadele 1994-1998 și 1998-2000), apoi membru al Parlamentului României, apoi membru al delegației parlamentare a României la Consiliul Europei.

Fiind parlamentar european încarcerat ilegal la Tiraspol, problema lui Ilie Ilașcu și a Grupului său a fost discutată la cele mai înalte tribune europene și, după 9 ani de detenție, a fost eliberat.

Ilie Ilașcu s-a stabilit ulterior la București, a fost pentru o perioadă senator român, după care s-a retras din viața publică, ducând un trai modest, mai scrie Ziarul de Gardă.

Mesajul consilierului prezidențial Eugen Tomac

Europarlamentarul Eugen Tomac, consilier onorific pentru relaţia cu românii de pretutindeni al preşedintelui român Nicuşor Dan, a transmis luni un mesaj la moartea fostului deţinut politic de la Tiraspol. În mesajul său, Tomac afirmă că Ilaşcu a fost condamnat la moarte pentru că a apărat cu demnitate limba română în faţa tancurilor ruseşti.

„Drum lin la Domnul patriotului român Ilie Ilaşcu! A fost condamnat la moarte pentru că a apărat cu demnitate limba română în faţa tancurilor ruseşti. Nu s-a temut nicio clipă de ameninţările Moscovei, i-a sfidat şi a luptat pentru unirea R. Moldova cu România chiar şi atunci când totul părea pierdut. Dumnezeu să-l primească în împărăţia Sa!”, a scris Eugen Tomac într-o postare pe Facebook.

Ales senator al României și decorat de Iliescu

La 29 septembrie 2000, Ilie Ilaşcu a devenit cetăţean român. Dar legislaţia Republicii Moldova nu admitea atunci dubla cetăţenie, scrie Agerpres. Ca urmare, Ilaşcu a înaintat o cerere Parlamentului R. Moldova în care îşi exprima dorinţa de a i se retrage mandatul de deputat în legislativul de la Chişinău, cerere ce i-a fost aprobată, în cadrul unei şedinţe speciale, la 4 decembrie 2000. Comisia pentru cetăţenie a Preşedinţiei R. Moldova a aprobat, la 23 decembrie 2000, şi cererea de retragere a cetăţeniei depusă de Ilie Ilaşcu.

Aflat tot în închisoare, a fost ales senator de Bacău pe listele Partidului România Mare (PRM) în cadrul scrutinului de la 26 noiembrie 2000.

La 5 mai 2001, Ilie Ilaşcu a fost eliberat din închisoarea din Tiraspol. La 9 mai 2001, cele două Camere ale Parlamentului României s-au reunit pentru a-l primi pe Ilie Ilaşcu. Şedinţa a fost deschisă chiar de Ilie Ilaşcu, care a declarat: „În toţi aceşti ani am simţit susţinerea dumneavoastră şi a întregului popor român, lucru pentru care ţin să vă mulţumesc foarte mult”.

În aceeaşi zi, preşedintele României de la acea dată, Ion Iliescu, l-a decorat cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de cavaler.

La 2 august 2010, membrii „Grupului Ilașcu” au fost decorați și de președintele interimar al R. Moldova, Mihai Ghimpu, cu „Ordinul Republicii”.