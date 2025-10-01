„A văzut că morcovul nu funcționează cu rușii”. Un lider care e prieten cu Trump explică de ce a trecut la etapa „bățului”

Președintele finlandez Alexander Stubb, cunoscut pentru relația sa bună cu Donald Trump după ce s-au împrietenit pe terenul de golf, consideră că este doar o chestiune de timp până când America îl va lovi pe liderul rus Vladimir Putin acolo unde îl doare, scrie Politico.eu.

„Văzând că morcovul rareori funcționează cu rușii, el a trecut la etapa bățului”, a declarat Stubb la Helsinki. „Acum este doar o chestiune de cât de mare va fi bățul”, a adăugat președintele finlandez.

Stubb, un susținător ferm al Ucrainei în eforturile sale de a respinge forțele de invazie ale Rusiei, a spus că a fost foarte încurajat de criticile publice aduse lui Putin de către Trump și alți membri ai administrației americane în ultimele două săptămâni.

„Trump are 14 crose în geantă”

Punctul său de vedere contrastează cu scepticismul unor oficiali de la Bruxelles și politicieni din capitalele europene, dintre care unii au respins declarațiile lui Trump potrivit cărora Ucraina ar putea „recâștiga” tot teritoriul său de la Rusia, considerându-le simple vorbe goale.

Dar Stubb are mai multă credibilitate decât cei mai mulți când vine vorba de interpretarea lui Trump, având în vedere că a construit o relație cu președintele american în timp ce jucau golf, un sport pe care amândoi îl iubesc, subliniază Politico.

Întrebat ce fel de crosă ar alege Trump pentru a-l lovi pe Putin, Stubb a glumit că ar putea fi vorba de „driver”. Această crosă este cea mai lungă și are capul de lovire cel mai mare dintre toate.

„Președintele Trump lucrează, dacă nu non-stop, atunci în fiecare zi, pentru a încerca să pună capăt războiului”, a spus Stubb.

„Are 14 crose în geantă”, spus el, sugerând probabil că liderul american are multe opțiuni la dispoziție contra Rusiei.

Opțiunile variază de la sancțiuni mai severe, inclusiv sancțiuni secundare, la tarife mai mari și chiar la utilizarea pe scară mai largă a arsenalului militar american de arme care pot pătrunde adânc în teritoriul rus.

Stubb este „optimist realist”

„Nu trebuie să citești `Arta negocierii` pentru a înțelege modul în care președintele Trump negociază”, a spus Stubb.

„Este neconvențional, dar este destul de orientat spre rezultate… Dacă Putin, după [întâlnirea cu Trump la summitul din 15 august din] Alaska, continuă să ucidă civili în Ucraina, președintele Trump va reacționa în mod justificat”, a afirmat președintele finlandez.

Descriindu-se ca „un optimist realist”, Stubb a îndemnat susținătorii Ucrainei să aibă răbdare în continuare.

„Am avut ocazia să lucrez destul de strâns cu președintele Trump în ultimele luni”, a spus el.

„Poate că optimismul este uneori o intuiție, dar cred că faptele de pe teren arată în acest moment că ne îndreptăm într-o direcție mai bună”, a adăugat Alexander Stubb.