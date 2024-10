Academia de Sustenabilitate lansează IMM4IMM, marketplace-ul afacerilor românești

Academia de Sustenabilitate, proiect dezvoltat de Social Innovation Solutions, lansează IMM4IMM – un marketplace de soluții sustenabile. Gândit ca un spațiu de referință pentru antreprenorii interesați de servicii și produse sustenabile oferite de afaceri locale, IMM4IMM sprijină dezvoltarea acestor afaceri prin promovarea continuă a ofertei lor în cadrul platformei digitale, cât și în mediul online. Totodată, afacerile din comunitate beneficiază de reduceri și pachete speciale de la furnizorii și colaboratorii IMM4IMM.

Academia de Sustenabilitate este cea mai mare platformă națională de e-learning ce numără 15.000 de IMM-uri, susținând antreprenorii care vor să își dezvolte afacerea în mod durabil.

Peste 15 afaceri românești deja listate

IMM4IMM este un marketplace pentru cei interesați să cumpere responsabil. Printre afacerile listate pe pagina IMM4IMM se numără Revicon, Charger, Uzine X, Oveit, favr, Pai din pai, SELO Băleni, KLAP, Atelierul de pânză, I wood be, Cadouri Eco, Prăjitură din Natură, Fabricat în Ro, oko. Acestea oferă o selecție diversă de produse, de la stații de încărcare electrică, sisteme digitale pentru evenimente, produse din materiale textile sau din lemn sustenabile. Toate aceste afaceri pun sustenabilitatea în prim-plan atât în modelul lor de business, cât și în relația cu consumatorii.

În cadrul paginilor dedicate, companiile prezintă publicului referințe despre portofoliul de clienți, echipă, certificări ale produsulor sau serviciilor, precum și despre valorile care le ghidează activitatea.

Cum te înscrii în IMM4IMM ca afacere sustenabilă?

După crearea unui cont în Academia de Sustenabilitate, afacerile completează un formular preliminar, și redactează un document standard care solicită informații despre portofoliul de afaceri și atașarea unor fotografii reprezentative. Academia de Sustenabilitate nu intermediază comenzile și negocierile, iar includerea în marketplace este gratuită, după validare.

Academia de Sustenabilitate: peste 11.000 de euro investiți sub formă de granturi în dezvoltarea sustenabilă a IMM-urilor

Comunitatea Academiei de Sustenabilitate reunește 15.000 de IMM-uri, 100 de antreprenori participanți la grupurile de învățare organizate în 2024 și 80 de IMM-uri care au aplicat pentru granturi. De asemenea, proiectul a oferit până la acest moment finanțări nerambursabile în valoare totală de 11.000 de euro pentru trei afaceri din România, pentru implementarea unor măsuri concrete de sustenabilitate.

Până în prezent, proiectul dezvoltă două cursuri dedicate Introducerii în Sustenabilitate și Sustenabilității în industria HoReCa, precum și grupuri de învățare online pentru antreprenori. Aceste oportunități au fost susținute de experți în sustenabilitate și creează un mediu colaborativ în care antreprenorii pot învăța despre tendințele actuale în domeniu, reglementările adoptate la nivelul Uniunii Europene și bune practici. Platforma anunță lansarea unui nou curs dedicat sustenabilității în retail, începând cu luna decembrie 2024 și pregătește alte pentru în 2025.

„Lansarea IMM4IMM este un pas firesc în dezvoltarea unui ecosistem puternic, independent de surse externe de finanțare și capabil să se dezvolte din interior. Vrem să construim alături de antreprenori un proiect util pentru dezvoltarea economică sănătoasă a afacerilor lor. Noi le oferim sprijin, educație, acces la resurse financiare și, nu în ultimul rând, o comunitate. Căutăm să reunim cei mai pasionați antreprenori și să creăm împreună un mediu de afaceri responsabil și prosper.” ne-a spus Paul Nechita, Project Manager al Academiei de Sustenabilitate.

Despre Academia de Sustenabilitate

Academia de Sustenabilitate este o inițiativă sub umbrela proiectului Sustainable Futures, inițiat de Social Innovation Solutions alături de Fundația Coca‑Cola, partener fondator și BCR și Auchan ca parteneri principali. Printre partenerii organizaționali se numără Ambasada Sustenabilității în România, Confederația Patronală Concordia, Romanian Business Leaders, Viitor Plus, Global Shapers Bucharest Hub, WWF România, CCIFER sau SNRB. Proiectul beneficiază de sprijinul organizațiilor internaționale SME Climate Hub, Exponențial Roadmap Initiative, The Rock Group, având ca partener academic Envisia. Academia de Sustenabilitate are o componentă de Advisory Board, un consiliu consultativ care joacă un rol esențial în asigurarea resurselor educaționale de înaltă calitate, relevante și actualizate, astfel încât IMM-urile să poată adopta cele mai bune practici în domeniul sustenabilității și să rămână competitive pe piață.

Academia de Sustenabilitate este prima platformă educațională și socială dedicată IMM-urilor care doresc să își extindă cunoștințele despre sustenabilitate și să dezvolte strategii integrate în acest domeniu. Platforma oferă cursuri și oportunități pentru IMM-uri în România, Bulgaria, Croația și Serbia, urmând ca din 2025 să se extindă și în Slovenia.

Articol susținut de Social Innovation Solutions