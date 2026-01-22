Primul accident feroviar din Spania. Câinele unei femei rănite a fost salvat după patru zile de la tragedie

Pompierii din sudul Spaniei l-au salvat joi pe Boro, un câine dat dispărut duminică, în urma accidentului feroviar în care au fost implicate două trenuri de mare viteză. Animalul şi-a regăsit stăpânii, un rar moment de alinare în timpul doliului naţional după accidentul soldat cu cel puţin 43 de morţi, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Coliziunea dintre cele două trenuri a fost unul dintre cele mai grave accidente feroviare din Europa din ultimii ani, peste 120 de persoane fiind rănite. Anchetatorii încă încearcă să afle cauza accidentului.

La momentul producerii accidentului, Boro, o corcitură de Schnauzer şi Water Dog (câine de apă), călătorea în unul dintre trenuri împreună cu stăpâna sa, Ana Garcia Aranda, şi sora acesteia, însărcinată. Ambele femei au fost rănite, sora proprietarei câinelui fiind internată la terapie intensivă.

Rudele au cerut ajutorul publicului pentru a găsi patrupedul. „Dacă nu pot face nimic pentru (sora mea), sper măcar să-l găsesc pe Boro”, a declarat Garcia Aranda la începutul săptămânii, potrivit unor comentarii preluate de media spaniole.

Poliţia a observat câinele pentru prima dată miercuri, în apropierea locului accidentului, însă acesta a fugit când ofiţerii au încercat să se apropie de el. Pompierii l-au prins a doua zi dimineaţă.

„Ştiam încă de ieri zona în care ar putea fi, iar astăzi am reuşit în sfârşit să-l găsim şi să-l aducem cu noi, pentru a putea fi înapoiat familiei”, a declarat reporterilor unul dintre pompieri.

Între timp, câinele a ajuns înapoi la familia lui. „A fost foarte dificil şi foarte frumos”, a declarat un reprezentant al familiei.

Două trenuri au intrat în coliziune duminică în sudul Spaniei, într-un accident pe care premierul Pedro Sanchez l-a calificat drept „o noapte a durerii profunde” pentru țară. Autoritățile au anunțat că 484 de pasageri au fost afectați de incidentul cu cauze deocamdată necunoscute, 40 dintre ei pierzându-și viața