Acum 45 de ani, cea mai valoroasă firmă din lume avea 400.000 de angajați. Campionul de azi valorează mult mai mult și este mai profitabilă cu doar 1/10 din personal

Bani mari merg către capital, nu către forță de muncă, subliniază WSJ într-o analiză în care explică cât de mult s-au schimbat lucrurile.

Imaginea este izbitoare. La mijlocul anilor 1980, IBM, „motorul care a construit capitalismul ”, era cea mai valoroasă companie din America, una dintre cele mai profitabile și un angajator de top, cu aproape 400.000 de angajați.

Astăzi, Nvidia valorează mult mai mult, este incomparabil mai profitabilă decât IBM – dar nu angajează nici măcar 1/10 din personal! Conform datelor disponibile, are 36.000 de angajați.

În această comparație, subliniază Wall Street Journal în analiza sa, se află nucleul economiei moderne: randamentele sunt din ce în ce mai mult direcționate către capital și mai puțin către muncă.

Marea schimbare: de la salarii la profituri

Tendința nu este nouă, dar în ultimii ani a devenit evidentă. De la începutul anilor 1980 până în prezent, ponderea muncii în venitul total al economiei a scăzut dramatic, în timp ce ponderea profiturilor corporative s-a consolidat.

Mai simplu spus, din fiecare euro produs, mai puțin se duce pe salarii și mai mult pe profituri, dividende și evaluări.

Acest lucru, notează WSJ, explică de ce economia poate „merge bine” pe hârtie – cu piețe bursiere la maxime istorice și profituri record – în timp ce gospodăriile rămân prudente și adesea pesimiste. Creșterea există, dar nu mai este la fel de bine distribuită ca înainte.

De ce capitalul câștigă constant teren

În anii 1980 și 1990, slăbirea sindicatelor și răspândirea globalizării au redus puterea de negociere a lucrătorilor. Dar, în același timp, însăși natura capitalului s-a schimbat.

Companiile au investit mai puțin în fabrici și infrastructură grea și mai mult în software, date, algoritmi și proprietate intelectuală – active care se extind ușor și nu necesită multe locuri de muncă.

Automatizarea a început în industrie, înlocuind munca manuală cu mașini și roboți. Rezultatul a fost o creștere dramatică a productivității și produse mai ieftine pentru consumatori. Dar pentru muncitori a însemnat altceva: locurile de muncă bune și stabile din fabrică au fost înlocuite cu poziții mai prost plătite în alte părți ale economiei.

Pandemia a fost o paranteză – nu o inversare a situației

Perioada pandemică a părut, pentru o vreme, să inverseze situația. Deficitul de forță de muncă le-a oferit lucrătorilor putere de negociere, iar salariile au crescut. Dar inflația a absorbit o mare parte din aceste creșteri. Profiturile, după o scurtă scădere, au atins noi maxime istorice.

În același timp, tehnologia – și în special marile companii tehnologice – a devenit dominantă. Modelele de afaceri moderne se bazează pe rețele, standarde, algoritmi și platforme . Nu au nevoie de armate de angajați pentru a crește. Au nevoie de capital, date și scalare.

Când capitalul și munca sunt interconectate – dar nu în mod egal

În companiile campioane de astăzi, linia dintre capital și muncă devine tot mai neclară. Inginerii și designerii de top sunt plătiți cu acțiuni, transformându-și munca într-o formă de capital.

Dar aceasta privește o elită restrânsă de lucrători. Pentru mase, imaginea este diferită: stagnare, incertitudine și o expunere mai mare la concurența tehnologică.

Ce rămâne?

Întrebarea nu este dacă această tendință va continua, ci cum o vom gestiona. O revenire la o economie în care forța de muncă absoarbe cea mai mare parte a profitului pare la fel de improbabilă ca o revenire la sindicatele și relațiile industriale din anii 1960.

Provocarea este dacă societățile vor găsi modalități de a împărți beneficiile productivității într-un mod mai echitabil – sau dacă decalajul dintre capital și muncă va deveni o falie greu de trecut în era inteligenței artificiale.