Acuzat că și-a cumpărat o vilă de 4,2 milioane de dolari, premierul Australiei spune că a fost „norocos” în viață

Anthony Albanese, premierul laburist al Australiei, a anunțat marți un nou program de construcții de stat, însă conferința de presă în care a făcut anunțul nu a decurs conform planurilor sale, relatează Reuters.

Albanese a promis că guvernul său de centru-stânga va construi 1,2 milioane de locuințe până în 2030 pentru a ajuta la ameliorarea presiunilor asupra uneia dintre cele mai scumpe piețe imobiliare din lume.

Însă în dimineața zilei pentru care el își programase conferința de presă, prima pagină a ziarelor din Australia a fost dominată de dezvăluirea că acesta plătise 4,3 milioane de dolari australieni (aproximativ 2,9 milioane de dolari) pentru a cumpăra o vilă cu vedere la mare.

Dezvăluirea a venit într-un moment deja tensionat pentru Partidul Laburist al lui Albanese. Acesta a revenit la putere în mai 2022, însă sondajele de opinie arată că, după doar doi ani de guvernare, laburiștii sunt devansați din nou de conservatori în preferințele electoratului. Australia urmează să organizeze alegeri federale anul viitor.

Albanese a promis marți că doar în statul Queensland vor fi construite mii de locuințe noi, multe dintre ele la prețuri reduse. Însă după ce și-a terminat discursul și a trecut la partea de întrebări, jurnaliștii l-au supus unui baraj de întrebări cu privire la noua sa locuință.

„Obțin un venit bun. Înțeleg asta. Înțeleg că am fost norocos”, a răspuns el uneia dintre întrebări.

„Dar știu de asemenea cum este să te zbați. Mama mea a locuit în aceeași locuință socială în care s-a născut pentru toți cei 65 de ani cât a trăit… motiv pentru care doresc să îi ajut pe toți australienii să aibă o locuință”, a continuat premierul australian.

Albanese a cerut-o de soție pe partenera sa Jodie Haydon în luna februarie iar noua locuință se află pe coasta centrală a Australiei, la aproximativ 65 de kilometri nord de Sydney, în apropierea localității în care trăiește familia lui Haydon.

An oceanfront mansion. Does this look like the house a politician buys, if they believe in climate change? Ah no.



Albanese talks the talk, hands out billions of taxpayers $$$ to anyone rich who says the words ‘green’ or ‘renewable’ – but clearly doesn’t believe his own rhetoric pic.twitter.com/B2OvllMITP