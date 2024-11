Hugh Grant spune că are nevoie de o „ședere lungă” la sanatoriu după ce a devenit tată târziu în viață

Actorul britanic Hugh Grant a vorbit despre dezavantajele, dar și avantajele de a deveni părinte târziu în viață, așa cum a făcut-o el, relatează Business Insider.

Grant, considerat la un moment dat unul dintre cei mai râvniți burlaci de la Hollywood, a fost întrebat într-un interviu acordat pentru cel mai recent episod al podcastului Notting Hill câți copii are.

„Păi, cred că sunt 5”, a glumit el.

„Dar i-am avut mult prea târziu în viață, am început când aveam 52 de ani. Acum am 64 și, știi, cel mai mic are 6 ani, iar eu am nevoie de o ședere lungă într-un sanatoriu sau la o abație”, a continuat el.

Actorul a mai glumit că se uită de multe ori la abația în care a trăit Maria, personajul feminin principal din celebrul film The Sound of Music. „Mi-aș dori să fi trăit și eu acolo”, a spus el.

Hugh Grant are 5 copii din două relații

Grant are o fiică în vârstă de 13 ani și un fiu de 11 ani cu Tanglan Hong, fosta sa parteneră. El are de asemenea trei copii, în vârstă de 12, 8 și 6 ani, cu soția sa Elisabet Eberstein, cu care s-a căsătorit în 2018.

Primul copil al lui Grant și Eberstein s-a născut în septembrie 2012, la trei luni înainte de nașterea celui de-al doilea copil pe care acesta l-a avut cu Hong. El își reluase fugitiv relația cu aceasta în timp ce se vedea cu Eberstein, o producătoare de televiziune din Suedia.

Grant a vorbit în interviul acordat podcastului Notting Hill și cum copiii i-au schimbat viața în bine.

„Cred că eram un englez de vârstă mijlocie, eșuat și dependent de golf, iar apoi am avut copii și brusc am avut suflet, și cred că mai multă profunzime sau ceva”, a relatat el.

Actorul britanic, într-un nou film în cinematografe

Într-un interviu separat acordat pentru emisiunea The Kelly Clarkson Show de miercurea trecută, el a subliniat cât de fericit te pot face copiii.

„Mă voi duce acasă diseară și, știi, partea în care ei îți sar în brațe… Cea de 6 ani o numește ‘îmbrățișarea de cimpanzeu’. Chiar îmi place asta”, a spus Hugh Grant.

Actorul britanic a acordat mai multe interviuri în ultima perioadă ca parte a unui turneu de presă pentru promovarea noului său film Heretic, unul în care joacă un rol șocant pentru el. Filmul s-a bucurat de încasări peste așteptări după premiera sa în cinematografele nord-americane mai devreme în cursul lunii noiembrie.

Heretic, tradus de distribuitorul din România ca Eretic: Labirintul morții, va avea premiera în cinematografele din țara noastră abia pe 29 noiembrie.

Anul trecut Grant a jucat și în filmul fantasy de acţiune Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, care a debutat pe primul loc la box office și a ajuns la încasări de peste 200 de milioane de dolari.