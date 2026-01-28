Acuzații de consum de droguri și „ritualuri de inițiere potențial umilitoare” la o academie militară din Germania. Investigații în desfășurare

Un tanc Leopard 2A7V al armatei germane a participat pe 29 mai 2024 la exercițiul militar internațional la nivel de divizie germano-lituaniană Grand Quadriga 2024 pe un poligon de antrenament din Pabrade, la nord de capitala Vilnius, Lituania. 'Grand Quadriga 2024', un exercițiu la scară largă al Bundeswehr-ului german, care repetă deplasarea a două divizii din partea centrală a Europei către est. Sursă foto: Mindaugas Kulbis / AP / Profimedia

Ministerul german al apărării a anunțat miercuri că armata a lansat o investigație în privința acuzațiilor de consum de droguri de la o academie militară din țară, transmite AFP.

„Nu numai că ar fi fost consumate droguri, ci ar fi fost și vândute de studenți” de la Universitatea Forțelor Armate Germane din Hamburg, oraș situat în nordul Germaniei, a declarat ministerul într-un comunicat, în care nu menționează despre ce droguri este vorba.

În cadrul anchetei, care vizează cadeți, au fost luate măsuri disciplinare, iar la mijlocul lunii ianuarie a fost făcută și o percheziție în campus, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Kenneth Harms.

Oficialul a precizat că autoritățile de aplicare a legii sunt și ele implicate în cercetări.

„Pentru a fi perfect clar, consumul și deținerea de droguri sunt incompatibile cu valorile susținute în Forțele Armate Germane și menținem o politică strictă de toleranță zero în această privință”, a mai spus el.

„Ritualuri de inițiere potențial umilitoare”

Ministerul a spus că este în curs desfășurare o investigație și în ceea ce privește „ritualuri de inițiere potențial umilitoare”.

Problema vine într-o perioadă în care forțele armate germane își intensifică eforturile de recrutare, trimițând chestionare tuturor tinerilor care împlinesc vârsta de 18 ani.

Campania face parte dintr-un efort mai amplu al Germaniei de a-și consolida forțele armate, pe fondul îngrijorărilor care există în Europa cu privire la intențiile Rusiei, dar și în ceea ce privește atitudinea Statelor Unite față de NATO.

Ministerul investighează deja un scandal centrat pe abuzuri sexuale și extremism de dreapta într-un regiment de parașutiști de elită din Zweibruecken, oraș din sud-vestul țării.