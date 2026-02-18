Valeri Zalujnîi, decorat de Zelenski. Fostul comandant-șef al Armatei ucrainene a primit titlul de „Erou al Ucrainei”, Foto: Pool /Ukrainian Presidentia / Zuma Press / Profimedia

Generalul Valeri Zalujnîi, comandantul armatei ucrainene până în februarie 2024, acum ambasador la Londra, a afirmat, într-un interviu pentru Associated Press, că președintele Volodimir Zelesnki poartă responsabilitatea pentru eșecul contraofensivei ucrainene din 2023 și a menționat că biroul său a fost supus unui raid al agenților SBU în septembrie 2022, transmite Reuters.

Afirmațiile alimentează speculațiile privind o potențitală rivalitate în interiorul clasei politice de la Kiev. Sondajele l-au arătat constant pe Zalujnîi drept principal rival al lui Zelenski la viitoarele alegerile prezidențiale, deși generalul nu a vorbit niciodată public despre o candidatură a sa.

Aflat sub presiunea SUA pentru a încheia repede un acord de pace cu Rusia, Zelenski a semnalat deja disponibilitatea de a ține alegeri după încetarea luptelor.

Adminisrația prezidențială de la Kiev nu a dat un răspuns la declarațiile lui Zalujnîi privind raidul SBU asupra biroului său.

Deși nu a comentat direct interviul dat pentru AP, Zelenski a vorbit în discursul susținut miercuri despre importanța unității naționale și conlucrarea necesară pentru a asigura supraviețuirea Ucrainei. „Orice alte politici în Ucraina sunt absolut inutile în prezent. Chestiunile personale, pentru mai târziu”, a spus Volodimir Zelenski.

În interviu, Zalujnîi a descris cum biroul său a fost supus unui raid, în septembrie 2022, al câtorva zeci de agenți SBU, serviciul de securitate al Ucrainei, care este subordonat direct președintelui. Ulterior, Zalujnîi l-ar fi sunat pe șeful de cabinet al lui Zelenski cu un avertisment că va aduce soldați să-i protejeze centrul de comandă.

SBU a precizat pentru Reuters că o adresă folosită de Zalujnîi ca un post de comandă acoperit apăruse într-un dosar de crimă organizată și că agenții nu au percheziționat centrul respectiv.

De asemenea, Zalujnîi l-a învinuit pe Zelenski pentru eșecul mult-așteptatei contraofensive din 2023, spunând că președintele nu a alocat resursele necesare pentru campania respectivă.

Concepută să spargă liniile de apărare rusești, contraofensiva s-a terminat cu o serie de înfriângeri jenante pentru Kiev. Zalujnîi a spus că planul său inițial era să se concentreze pe o singură axă a atacului, însă Zelenski a dat ordin pentru un atac de-a lungul unei mari părți a frontului.