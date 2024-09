Adina Vălean apără portofoliul de comisar european alocat României: În Comisia trecută a fost bătaie pe portofoliul pentru drepturi sociale

Adina Vălean, fost comisar european pe Transporturi din partea României, a declarat joi că „e absolut logic” că României i-a fost atribuit portofoliul „Competențe și Educație, Locuri de muncă și drepturi sociale, demografie” pentru că este un portofoliu eminamente pentru un comisar reprezentând socialiştii europeni. Ea spune că în Comisia trecută „a fost pur şi simplu bătaie pe portofoliul ăsta, cu drepturi sociale”.

”Orice portofoliu îm Comisia Europeană poate fi de top of sau poate fi eşuat, depinde ce faci cu el. Contează foarte mult şi omul, plus, într-o perioadă lungă de cinci ani lucrurile evoluează, pleci cu ceva, apar alte lucruri. Eu am înţeles de ce a primit România acest portofoliu, e absolut logic, pentru că este un portofoliul eminamente pentru un comisar reprezentând socialiştii europeni şi, dacă ne uităm în componenţa Comisiei, vedem că în fond, sunt doar trei comisari care aparţin familiei socialiste şi atunci cineva trebuia să aibă acest portofoliu”, a declarat la Prima News, Adina Vălean, fost comisar European pe Transporturi din partea României, potrivit News.ro.

Ea a precizat că i se pare că are sens această atribuire şi depinde mult ce va face Roxana Mînzatu, noul comisar european, cu acest portofoliu.

”În Comisia trecută, îmi amintesc că a fost pur şi simplu bătaie pe portofoliul ăsta, cu drepturi sociale. (..) De ce nu, doamna Mînzatu poate face o frumoasă carieră în Partidul Socialist European cu acest portofoliu”, a precizat Vălean.

De ce spune Adina Vălean că nu se putea ca România să primească postul de comisar pentru Economie

Adina Vălean a spus că de la început a fost puțin sceptică privind atribuirea portofoliului economic, despre care vorbeau liderii PSD, unei ţări care nu este în zona euro.

”Am fost criticată că de ce zic eu că nu se poate, dar nu am spus-o cu răutate”, a completat ea.

”Îi doresc mult succes doamnei Mînzatu, depinde numai de ea ce va face cu acest portofoliu care poate fi unul de succes pentru ea, pentru PSD şi pentru România”, a subliniat Vălean.

Reamintim că Roxana Mînzatu va fi vicepreședintă executivă a Comisiei Europene, preluând unul dintre cele șase posturi de vicepreședinți executivi, a anunțat marți Ursula von der Leyen. Portofofiul atribuit României în viitoarea Comisie Europeană, condusă pentru al doilea mandat de Ursula von der Leyen, este denumit „Competențe și Educație, Locuri de muncă și drepturi sociale, demografie”.

Siegfried Mureșan, membru al PNL și vicepreședinte al Partidului Popular European, l-a criticat pe premierul Marcel Ciolacu pentru că, spune liberalul, acesta a obținut de la Comisie un „portofoliu gol de conținut”.

„Vedem acum că Marcel Ciolacu a obținut pentru România un portofoliu cu titlu pompos, dar care nu are o componentă economică, așa cum a promis, ci o componentă socială, fără atribuții clare și prin care nu va coordona direcțiile generale din cadrul Comisiei care iau deciziile importante pentru România”, a mai spus liberalul.

Ce responsabilități presupune portofoliul de comisar european atribuit Roxanei Mînzatu

Conform unui document al Comisiei Europene, consultat de HotNews.ro, atribuțiile și responsabilitățile pentru acest portofoliu atribuit Roxanei Mînzatu sunt:

Prima responsabilitate este dezvoltarea unei noi Uniuni a Competențelor. Este prima dată când Comisia va avea un portofoliu dedicat pentru competențe, care se concentrează pe educație cu accent pe piața muncii.

„Activitatea privind competențele se va concentra pe investiții, păstrarea competențelor, perfecționarea și recalificarea și dezvoltarea Spațiului European al Educației și o inițiativă privind portabilitatea competențelor. Deși înainte ca aceste politici să fie deconectate, semnificația lor înseamnă că acestea trebuie dezvoltate de către un membru al Colegiului, bazându-se pe diferite elemente – de la recunoașterea calificărilor până la educația și formarea profesională”.

A doua parte de bază este responsabilitatea pentru Pilonul European al Drepturilor Sociale.

„Portofoliul va supraveghea mai multe inițiative, inclusiv managementul algoritmic, dreptul la deconectare, foaia de parcurs pentru locuri de muncă de calitate sau strategia de combatere a sărăciei. Va analiza impactul digitalizării pe piața muncii. Portofoliul este de asemenea în fruntea dialogului social, lucrând cu reprezentanții sindicatelor și angajatorilor europeni, și continuarea cu un nou Pact European pentru Dialog Social.

În plus, portofoliul este urmărește abordarea factorilor structurali și a impactului shimbărilor demografice. În acest sens, portofoliul va fi responsabil pentru implementarea Demography Toolbox și creşterea participării pe piaţa muncii”.

În cele din urmă, portofoliul conduce programul Erasmus+, unul dintre cele mai vizibile din programe din Europa.