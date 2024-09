Siegfried Mureșan, despre postul Roxanei Mînzatu în Comisia Europeană: „Portofoliul obţinut de Ciolacu are zero competenţe concrete şi e opusul a ceea ce a promis”

Roxana Mînzatu a primit marți postul de vicepreședintă executivă a Comisiei Europene și portofoliul „Competențe și Educație, Locuri de muncă și drepturi sociale, demografie”.

„Portofoliul obținut de prim-ministrul Ciolacu este gol de conținut, are zero competențe concrete și este opusul a ceea ce a promis că va obține”, a scris marți pe Facebook Siegfried Mureșan, membru al PNL și vicepreședinte al Partidului Popular European.

Mureșan a lansat această acuzație imediat după ce președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunțat componența echipei sale și portofoliile alocate, Roxana Mînzatu primind postul de vicepreședintă executivă a Comisiei și portofoliul „Competențe și Educație, Locuri de muncă și drepturi sociale, demografie”.

„La începutul verii, prim-ministrul Marcel Ciolacu spunea că România are șanse reale să obțină portofoliul de comisar european pentru Economie și și-a asumat public obiectivul de a obține postul respectiv. La acel moment, eu am declarat că țara noastră are șanse minime să obțină portofoliul pentru Economie deoarece suntem în procedură de deficit excesiv din anul 2017, din timpul guvernării PSD, iar Guvernul Ciolacu crește deficitul, în loc să-l scadă”, a continuat Mureșan.

„Vedem acum că Marcel Ciolacu a obținut pentru România un portofoliu cu titlu pompos, dar care nu are o componentă economică, așa cum a promis, ci o componentă socială, fără atribuții clare și prin care nu va coordona direcțiile generale din cadrul Comisiei care iau deciziile importante pentru România”, a mai spus liberalul.

„Coeziunea, agricultura, investițiile, industria – domeniile cele mai importante pentru țara noastră, prin care sunt alocate fonduri europene direct României, vor fi coordonate de alți comisari. De aceea, portofoliul obținut de Marcel Ciolacu nu este o victorie, ci este un eșec. România nu avea nevoie de un comisar cu o funcție onorifică, ci de un comisar care poate influența deciziile pe domeniile care contează cel mai mult pentru România”, a spus Mureșan.

Ciolacu a salutat anunțul lui von der Leyen

„Pentru prima dată de la aderarea la Uniunea Europeană, România a obținut poziția de #vicepreședinte al Comisiei Europene și unul dintre cele mai importante portofolii – Competențe și Educație, Locuri de muncă și drepturi sociale, demografie. Un portofoliu major, care va administra o cincime din bugetul UE, mai exact 235 de miliarde de euro”, a scris premierul Marcel Ciolacu pe Facebook, după anunțul lui von der Leyen.

„Practic, România devine parte a deciziei în Uniunea Europeană. Doamna Roxana Mînzatu, propunerea României de comisar european, va coordona atât partea de #educație, cât și zona de politici #sociale, dar și programele de #finanțare aferente acestor domenii, respectiv Fondul Social European Plus, Fondul Social pentru Climă și Erasmus+”, a spus el.

Ce portofoliu a primit Roxana Mînzatu

Roxana Mînzatu va fi vicepreședintă executivă a Comisiei Europene, preluând unul dintre cele șase posturi de vicepreședinți executivi, a anunțat marți Ursula von der Leyen.

„Sunt foarte bucuroasă să îi încredințez Roxanei Mînzatu rolul de vicepreședintă executivă pentru oameni, competențe și pregătire. Ea va avea responsabilitatea pentru competențe, educație și cultură, locuri de muncă de calitate și drepturi sociale. Aceasta se află sub umbrela demografiei. Roxana va conduce în special o Uniune a competențelor și pilonul european al drepturilor sociale. Ea se va concentra asupra acelor domenii care sunt esențiale pentru a uni societatea noastră”, a declarat von der Leyen.

Conform unui document al Comisiei Europene, consultat de HotNews.ro, atribuțiile și responsabilitățile pentru acest portofoliu atribuit Roxanei Mînzatu sunt:

Prima responsabilitate este dezvoltarea unei noi Uniuni a Competențelor. Este prima dată când Comisia va avea un portofoliu dedicat pentru competențe, care se concentrează pe educație cu accent pe piața muncii.

„Activitatea privind competențele se va concentra pe investiții, păstrarea competențelor, perfecționarea și recalificarea și dezvoltarea Spațiului European al Educației și o inițiativă privind portabilitatea competențelor. Deși înainte ca aceste politici să fie deconectate, semnificația lor înseamnă că acestea trebuie dezvoltate de către un membru al Colegiului, bazându-se pe diferite elemente – de la recunoașterea calificărilor până la educația și formarea profesională”.

A doua parte de bază este responsabilitatea pentru Pilonul European al Drepturilor Sociale.

„Portofoliul va supraveghea mai multe inițiative, inclusiv managementul algoritmic, dreptul la deconectare, foaia de parcurs pentru locuri de muncă de calitate sau strategia de combatere a sărăciei. Va analiza impactul digitalizării pe piața muncii. Portofoliul este de asemenea în fruntea dialogului social, lucrând cu reprezentanții sindicatelor și angajatorilor europeni, și continuarea cu un nou Pact European pentru Dialog Social.

În plus, portofoliul urmărește abordarea factorilor structurali și a impactului shimbărilor demografice. În acest sens, portofoliul va fi responsabil pentru implementarea Demography Toolbox și creşterea participării pe piaţa muncii”.

În cele din urmă, portofoliul conduce programul Erasmus+, unul dintre cele mai vizibile din programe din Europa.