Administratora blocului în care a avut loc explozia, audiată la Parchet. Ea afirmă că sigiliul a fost rupt de firma recomandată de Distrigaz

Urmările exploziei cauzate de o acumulare de gaze într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, București, 17 octombrie 2025. Inquam Photos / Tudor Pană

Administratora blocului din cartierul Rahova în care s-a produs o explozie vineri dimineață, soldată cu moartea a trei persoane, a mers duminică la audieri la Parchetul Curții de Apel București.

Când a venit la audieri, administratora blocului le-a spus jurnaliștilor că reprezentanții firmei care urma să efectueze verificarea instalației de gaze, recomandată de Distrigaz, au fost cei care „au rupt sigiliul” pus de echipa furnizorului de gaze, potrivit Adevărul. Declarația a fost relatată și de G4Media, care notează că și locatarul care a dus-o cu mașina la audieri pe administratoră le-a declarat reporterilor același lucru.

Joi, cu o zi înainte de explozie, alimentarea cu gaze naturale a blocului respectiv fusese sistată în urma unei sesizări, iar electrovalva a fost sigilată. Vineri, după explozie, echipajul Distrigaz Sud Rețele care s-a deplasat la locație a sesizat că sigiliul care fusese pus în ziua precedentă era rupt, potrivit precizărilor făcute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Ce a declarat Distrigaz

Distrigaz, furnizorul de gaze al blocului, spusese că joi dimineață a fost primită „o sesizare despre existența mirosului de gaze în imobilul de la adresa menționată mai sus”.

„Echipele de intervenţie ale companiei s-au deplasat imediat la fața locului, unde au constatat, cu aparatele de specialitate, prezența gazului natural în respectiva scară și au luat ca măsură de siguranță sistarea alimentării cu gaze naturale a imobilului respectiv, sigilând robinetul de branșament la ora 09:18, în aceeași zi de 16 octombrie, în conformitate cu legislația în vigoare”, a declarat Distrigaz într-un comunicat transmis vineri, după explozie.

O nouă sesizare a venit vineri dimineață, iar „echipele de intervenție ale companiei au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei”, mai susține Distrigaz în comunicatul transmis.

„În același timp, au ajuns la fața locului și pompierii, iar agentul de intervenție al Distrigaz Sud Rețele a constatat sigiliul rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă. Echipele de intervenție ale companiei acționează în teren, sub coordonarea ISU”, a mai declarat furnizorul de gaze.