Adolescent acuzat că plănuia un „atac terorist grav” la un festival din Stockholm. „Simpatii pentru Statul Islamic”

Procurorii suedezi l-au pus joi sub acuzare pe un tânăr de 18 ani, despre care spun că planificase comiterea unui atac terorist la un festival cultural din Stockholm în numele grupării Statul Islamic (SI), transmite Reuters.

Potrivit procurorilor, planificarea a avut loc între august 2024 și februarie 2025. Procurorul-șef adjunct Henrik Olin a precizat că autoritățile au început să îl urmărească pe inculpat în a doua jumătate a anului 2024.

„Am putea concluziona că a fost vorba despre un tânăr auto-radicalizat, cu simpatii clare pentru islamismul violent. În special, simpatii pentru Statul Islamic”, a declarat Olin într-o conferință de presă.

El a menționat că tânărul jurase loialitate grupării SI în mai multe rânduri.

„Această anchetă a prevenit un atac terorist grav”

Deși nu a fabricat explozibilii, tânărul studiase modul de fabricare și a achiziționat materialele necesare în acest scop, spun procurorii.

De asemenea, achiziționase o cameră video corporală pentru a filma atacul planificat și vizitase un parc din centrul Stockholmului, unde intenționa să comită atacul.

„Este evaluarea noastră, dar poate chiar mai mult a Serviciului de Securitate, că această anchetă a prevenit un atac terorist grav în Suedia”, a declarat Olin.

Tânărul a fost arestat la Stockholm în 11 februarie și se află în arest de atunci. El și un alt adolescent, în vârstă de 17 ani, au fost acuzați și de tentativă de omor în Germania în august 2024.

Cei doi au fost inculpați și pentru „participare la o organizație teroristă”, potrivit comunicatului.

Procesul va începe marți, săptămâna viitoare, și se estimează că va dura pe 26 noiembrie.