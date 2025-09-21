Adolescentul care s-a lovit la cap, după ce a căzut de pe trotineta electrică, a murit la spital

Băiatul de 13 ani internat la Sibiu după ce a căzut cu o trotinetă electrică, la începutul lunii septembrie, a murit la unitatea medicală, scrie News.ro. El suferise un traumatism cranio-cerebral grav în urma căzăturii, iar starea lui s-a înrăutăţit pe parcursul spitalizării.

„Pacientul în vârstă de 13 ani, internat în cadrul secţiei Neurochirurgie după ce a suferit o căzătură cu trotineta, a decedat în cursul nopţii trecute. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de medicii specialişti, starea tânărului s-a degradat constant în timpul spitalizării sale”, au anunţat, duminică, reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean Sibiu.

Accidentul a avut loc în 2 septembrie în apropiere de mall-ul de pe strada Lector din Sibiu, unde băiatul de 13 ani a căzut în timp ce conducea o trotinetă electrică.

Acolo a intervenit un echipaj cu medic al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Sibiu, constatând că băiatul suferise un traumatism cranio-cerebral grav şi multiple excoriaţii ale membrelor şi toracelui.

