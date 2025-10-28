Adrian Câciu spune că „deficitul la 9 luni arată rău” / „La câte fonduri europene a pierdut actualul guvern nici nu ai nevoie de sperietoarea suspendării”

Deputatul PSD Adrian Câciu, fost ministru al finanțelor și al fondurilor europene, a criticat marți „modul în care se face administrarea executivă curentă a țarii” și susține că România este „la o lună distanță” să ajungă la „un total de 7,9 miliarde de euro” fonduri europene „pierdute în acest an”.

El susține că „deficitul la 9 luni arată rău”.

„Cheltuielile primare nete au creștere nominală de peste 4% an la an iar ținta asumată în fața Comisiei este de 2,8 %. Ce nu vedeți în deficit sunt cheltuielile amânate la plată dar pentru care există facturi în casă de cca 1% din PIB (atenție că astea se pun pe ESA, nu mai fugiți după fenta cu deficitul cash)!”, a scris Adrian Câciu, într-o postare pe Facebook.

Fostul ministru a spus că veniturile fiscale „subperformează”.

„Veniturile fiscale nu arată grozav, chiar subperformează. În special TVA-ul (mult sub inflație) și accizele. Nici la contribuții sociale nu e altfel”, a continuat Câciu.

„Cel mai mare derapaj este la dobânzi”

Deputatul social-democrat susține că „pe partea de cheltuieli cel mai mare derapaj este la dobânzi”.

„80% din diferența nominală an la an este dată de plata în avans a dobânzilor pentru preschimbarea de titluri. Este o cheltuială inutilă, circa 10 miliarde lei, care, chiar dacă este în afara cheltuielilor primare nete, este producătoare de cost de finanțare crescut. Sper să nu se ajungă ca guvernul, să se imprumute pentru a plăti dobânzile, pentru că ar fi chiar nepermis de grav!”, a adăugat el.

„Investițiile arată deplorabil”

Adrian Câciu susține că „investițiile arată deplorabil” și că „doar 55% din programul anual a fost realizat în primele 9 luni”.

„Din cauza amânărilor pe plata facturilor! Pentru a cosmetiza deficitul. Din păcate amânările de facturi produc consecințe economice, stagnare si posibilă recesiune”, a afirmat Adrian Câciu.

Fostul ministru al finanțelor susține că actualul guvern riscă să ajungă la „un total de 7,9 miliarde euro” fonduri europene „pierdute în acest an”.

„Apopos de deficit și suspendare de fonduri: la câte fonduri europene a pierdut actualul guvern nici nu ai nevoie de sperietoarea suspendării. 7 miliarde euro deja pierdute în acest an. Suntem la o luna distanță să mai pierdem 900 milioane euro (sume rotunjite). Un total de 7,9 miliarde euro. 2 autostrazi! Nu reformele sau lipsa lor au produs ce va spun. Ci modul în care se face administrarea executivă curentă a țarii”, a conchis deputatul PSD Adrian Câciu.