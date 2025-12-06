Aeroportul din Vilnius, închis pentru a zecea oară din cauza baloanelor venite din Belarus

Aeroportul din capitala Lituaniei, Vilnius, a fost redeschis sâmbătă seară, la câteva ore după ce fusese închis din cauza apariţiei unor baloane suspecte în spaţiul aerian lituanian, acesta fiind cel mai recent astfel de incident din ultimele luni, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Traficul aerian a fost reluat la ora 17:31 GMT, au anunţat autorităţile aeroportuare de la Vilnius.

Situat la doar 30 de kilometri de frontiera cu Belarus, aeroportul din Vilnius a fost închis de cel puţin zece ori de la începutul lunii octombrie, din acuza unor incidente similare. Precedentul incident de acest fel se înregistrase pe 3 decembrie.

Statul baltic, membru al NATO şi al Uniunii Europene, acuză de mult timp ţara vecină Belarus, un aliat apropiat al Rusiei, că duce un război hibrid.

Autorităţile de la Vilnius au declarat că baloanele sunt trimise din Belarus de către traficanţi de ţigări, dar ele îl acuză şi pe preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko, aliat apropiat al liderului rus Vladimir Putin. Incidentele cu baloane suspecte au determinat Lituania să închidă temporar cele două puncte de trecere a frontierei cu Belarus la sfârşitul lunii octombrie.

Drept răspuns, autorităţile de la Minsk au împiedicat camioanele lituaniene să circule în Belarus şi le-au interzis să părăsească ţara fără a plăti mai întâi o taxă, ceea ce Vilnius a denunţat ca fiind „un act de luare de ostatici” de către Belarus.