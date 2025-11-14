Afaceristul Fănel Bogos, acuzat de șantaj și cumpărare de influență, rămâne în arest / Ceruse să fie eliberat ca să nu i se prăbușească afacerea

Arestat preventiv în urmă cu o săptămână, afaceristul vasluian Fănel Bogos a susținut, prin intermediul avocatului său, că afacerile vor avea mult de suferit dacă va rămâne după gratii. Curtea de Apel Iași i-a respins azi cererea pentru o măsură preventivă mai blândă.

Fănel Bogos este acuzat de DNA că a apelat la rețele de influență care „au ajuns până la nivelul factorilor decizionali din administrația centrală”, încercând să obțină schimbarea conducerii DSVSA Vaslui cu persoane „care să promoveze în mod ilegal interesele financiare”.

A ajuns inclusiv la premierul Ilie Bolojan după ce șeful PNL Vaslui, Mihai Barbu i-a obținut o audiență. Barbu este cercetat și el în dosar, fiind pus sub control judiciar.

În 6 noiembrie, afaceristul vasluian a fost arestat, însă a contestat decizia. Azi, Curtea de Apel Iași i-a respins cererea pentru o măsură preventivă mai blândă. Mai mult, a admis și contestația DNA care a ceruse arestarea preventivă și a celorlalți trei inculpați din dosar care erau cercetați sub control judiciar.

Decizia pronunțată vineri de instanța de apel este definitivă. Cei trei inculpați, acuzați că l-au sprijinit pe omul de afaceri Fănel Bogos în demersul de a-l schimba din funcție de directorul DSVSA Vaslui, sunt cercetați pentru trafic de influență, șantaj și dare de mită dare de mită.

Judecătorii Curții de Apel au respins contestația lui Fănel Bogos care a solicitat o măsură prevenetivă mai blândă. Arestat preventiv, în urmă cu o săptămână,

A cerut eliberarea din arest pe motiv că i se prăbușește afacerea

Fănel Bogos a susținut, prin intermediul avocatului său, că afacerile vor avea mult de suferit dacă va rămâne după gratii.

„Lăsarea în arest preventiv în continuare a domnului Bogos ar putea să ducă la dificultăți majore și inclusiv la închiderea societății, ceea ce nu e un lucru de dorit. E important nu atât pentru persoana domniei sale, cât pentru faptul că acordă locul de muncă la peste 850 de angajați în zona județului Vaslui și, de asemenea, sunt alte câteva sute de zilieri al căror trai de zi cu zi depinde de veniturile obținute de la Vanbet”, a declarat avocatul Daniel Atasiei, cel care îl reprezintă pe Bogos, la ieșirea din sala de judecată.

Avocatul susține că dosarul instrumentat de DNA, în cazul de față, este unul dificil „pentru că este bazat aproape în exclusivitate pe interceptări”.

Sute de mii de euro plătite pentru a schimba din funcție un director incomod

Peste 500.000 de euro le-a plătit Fănel Bogos, prin intermediul unor contracte de consultanță, acuză DNA, pentru ca aceștia să intervină pe lângă persoane din conducerea ANSVSA în vederea favorizării societății lui Bogos.

Mihail Aniței se prezenta ca făcând parte dintr-o structură secretă a Ministerului de Justiție, potrivit interceptărilor din dosar. Acesta îl asigura pe Bogos că are influență asupra unor înalți funcționari ai statului și asupra unor lideri politici și că va determina conducerea ANSVSA să îl schimbe din funcție pe directorul DSVSA Vaslui, Mihai Ponea.

Întâlnirea lui Bogos cu premierul Bolojan

Bogos este acuzat de DNA că a apelat la rețele de influență care „au ajuns până la nivelul factorilor decizionali din administrația centrală”, încercând să obțină schimbarea conducerii DSVSA Vaslui cu persoane „care să promoveze în mod ilegal interesele financiare”. A ajuns inclusiv la premierul Ilie Bolojan după ce șeful PNL Vaslui, Mihai Barbu i-a obținut o audiență. Barbu este cercetat și el în dosar, fiind pus sub control judiciar.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, la Digi24, că întâlnirea cu omul de afaceri vasluian Fănel Bogos a durat în jur de „15 minute” și a fost una în care „nu s-a întâmplat absolut nimic”.

Potrivit procurorilor, Fănel Bogos a fost ajutat în demersul său de foști generali și ofițeri din serviciile secrete. Generalul SIE în rezervă Nicolae Iana (trecut în rezervă în 2003), fostul procuror militar DNA Vasile Doană și doi rezerviști din SRI sunt vizați și ei de procurorii DNA în dosarul lui Fănel Bogos,