Afară se simțeau 48 de grade Celsius. Orașul din România devenit „capitală neoficială” a căldurii

Un oraș din Oltenia, faimos pentru podul peste Dunăre, are adesea temperaturi demne de nordul Africii. Calafat este printre locurile cele mai „fierbinți” din țară, iar sâmbătă temperatura măsurată la umbră a fost de +43,4 Celsius, iar cea resimțită de oameni a fost 48 C. De ce este așa de cald și cum arată recordurile locului.

La mică distanță de recordul național

În 26 iulie 2025, în vârful valului de căldură care a atins și România, cea mai ridicată temperatură de la stațiile ANM a fost la Calafat, +43,4 C, în timp ce dimineață erau cu 20 de grade Celsius mai puține. 43 C a fost temperatura aerului, adică cea standard, comunicată și în buletinele meteo. Fiind o zi excepțional de caldă, afară se simțeau 48 de grade Celsius, arată hărțile Administrației Naționale de Meteorologie. Aceasta a fost „temperatura resimțită” la ora 17.00, adică cea care arată modul subiectiv în care este percepută temperatura aerului când ținem cont și de umezeala aerului, dar și de radiația UV.

+43,4 C la Calafat este o temperatură demnă de Sahara, însă valoarea de acum a fost la nouă zecimi de grad de recordul absolut înregistrat în oraș în urmă cu 18 ani.

În 24 iulie 2007, stația meteorologică din Calafat a înregistrat cea mai ridicată temperatură oficială din România pentru luna iulie: 44,3°C, la umbră. Este cea mai ridicată temperatură înregistrată în România în ultimii 74 de ani. Recordul absolut, 44,5°C, stă în picioare de la 1951 (Ion Sion, Brăila).

Tot în 2007, însă în iunie, au fost +41,3°C la Calafat, valoare situată la doar câteva zecimi de grad de recordul pentru luna iunie în România (+42°C la Oravița, în iunie 1938). Peste 43 de grade Celsius au fost în vara lui 2000.

Și recordurile de la Calafat sunt o dovadă că s-au încălzit mult verile în acest secol. Până acum câteva decenii, recordul de temperatură de la Calafat era de „numai” +41,5 C, temperatură măsurată în vara anului 1916. O maximă de 44 de grade Celsius părea de neînchipuit. Lângă Calafat se găsește Bechet, singurul oraș unde au fost peste 35 de grade Celsius în luna aprilie.

Calafat nu înregistrează temperaturi extreme doar în anii excepțional de calzi. Datele meteorologice arată că acest oraș are parte în mod regulat de temperaturi de peste 40 °C în lunile de vară. În patru dintre ultimii cinci ani, Calafat a avut temperaturi de peste 40 de grade Celsius, iar în august 2017 s-au înregistrat +42,2°C. Vara lui 2023 a adus în țară temperaturi de 42 Celsius. În 2022, cea mai ridicată temperatură din țară a fost la Calafat, conform documentelor ANM.

Vedere aeriană a orașului Calafat, pe marginea Dunării. Foto: Shutterstock

Un sol care vara ajunge la 60 de grade

Calafat a fost menționat documentar prima oară în secolul 15 și una dintre teorii este că numele ar fi fost dat de genovezi, „călăfătuirea” însemnând repararea și smolirea vaselor. Practic, „calafatul” era materialul format din câlți sau cârpe destrămate și îmbibate cu smoală, cu care se etanșeizau bărcile și punțile navelor. Cuvântul vine din limba turcă.

A devenit oraș la 1855 și aici s-au tras primele salve de tun ale războiului de independență din 1877, către otomanii aflați la Vidin.

Orașul este faimos pentru portul la Dunăre, dar și pentru Podul Noua Europă (deschis în 2013, către Vidin). Are mai puțin de 14.000 de locuitori, departe de maximul atins acum un sfert de secol: 21.000. În comunism era cunoscut pentru calea ferată spre Craiova și pentru industria chimică și de materiale de construcții.

Stația meteorologică de la Calafat a fost înființată în vara lui 1937, dar primele măsurători meteo din oraș s-au făcut între 1904 și 1916. De-a lungul timpului stația meteo a fost mutată de patru ori, arată o descriere a Centrului Meteorologic Regional Oltenia.

Zona este cea mai caldă din țară, existând și o importantă influență mediteraneană. Un alt factor care influențează clima din zona Calafatului este solul lutos – nisipos care vara se încălzește până la temperatura de 60°C, se mai spune în descriere.

Centrul orașului Calafat. Foto: Dreamstime

Un loc cald și pe timp de iarnă

Uneori, Calafat este cel mai cald loc din țară pentru mult timp. Anul trecut, media temperaturii anuale a fost de +14,9 C, cea mai mare din țară, alături de Drobeta Turnu Severin. Luna trecută, Calafat a fost locul cel mai cald din țară (temperatură de 25 C și maximă absolută de +40,4 C).

Până la noua valoare de sâmbătă, cea mai ridicată temperatură din ultimii ani a fost în vara lui 2022, când maxima a ajuns la +41,7 C.

Ce înseamnă o zi foarte rece de iulie: în 1991 au fost doar 16 grade Celsius la prânz, însă este ceva care apare la câteva decenii în orașul din Oltenia

Recorduri meteo la Calafat