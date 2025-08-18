Afirmația eronată făcută de Donald Trump în pregătirea întâlnirii de la Casa Albă cu Volodimir Zelenski și liderii europeni

Președintele american Donald Trump vorbește la Centrul Kennedy din Washington, pe 13 august 2025. FOTO: Francis Chung/POLITICO / AP / Profimedia

Donald Trump a afirmat luni că peninsula Crimeea a fost „dată” Rusiei de fostul președinte american Barack Obama „fără să se tragă un foc de armă”. Afirmația sa este contrazisă de evenimentele din 2014, relatează BBC.

„Președintele Zelenski al Ucrainei poate pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă vrea asta, sau el poate continua să lupte. Amintiți-vă cum a început. Nu mai există cale de întoarcere – Obama a dat Crimeea (în urmă cu 12 ani, fără să se tragă un foc de armă!), și nicio aderare a Ucrainei la NATO”, a scris Trump pe Truth Social înaintea întâlnirii cu Zelenski și liderii europeni pe care numeroși analiști o văd ca având potențialul de a fi decisivă pentru soarta Ucrainei.

În realitate, cel puțin doi soldați ucraineni au fost împușcați mortal în 2014 de forțele ruse care au intrat în Crimeea.

Serhi Kokurin a fost împușcat în timp ce păzea o unitate militară din Simferopol, în martie 2014. Un alt militar ucrainean, Valentin Fedun, a fost rănit în urma atacului, dar a supraviețuit.

În aprilie 2014, maiorul Stanislav Karachevski a fost împușcat mortal de un soldat rus la o unitate militară din afara orașului Saki.

Într-un alt incident, nava militară ucraineană Cherkasi, un dragor de mine, a fost atacată de forțele ruse în timp ce încerca să părăsească Crimeea.

Peninsula Crimeea a fost anexată de către Rusia în 2014 într-o mișcare care nu a fost recunoscută pe plan internațional.