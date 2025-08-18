Donald Trump, mesaj fulgerător înaintea întâlnirii de luni cu Zelenski și liderii europeni: „Unele lucruri nu se schimbă niciodată!!!”

Președintele Donald Trump vorbește cu reporterii în Biroul Oval de la Casa Albă, joi, 14 august 2025, la Washington, DC. FOTO: WILL OLIVER / UPI / Profimedia

Președintele american Donald Trump a transmis luni, înaintea întâlnirii pe care o va avea cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni care s-au deplasat la Washington pentru a discuta despre negocierile de pace cu Rusia, că Zelenski poate încheia „aproape imediat” războiul, „dacă vrea asta”.

„Președintele Zelenski al Ucrainei poate pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă vrea asta, sau el poate continua să lupte. Amintiți-vă cum a început. Nu mai există cale de întoarcere – Obama a dat Crimeea (în urmă cu 12 ani, fără să se tragă un foc de armă!), și NICIO ADERARE A UCRAINEI LA NATO. Unele lucruri nu se schimbă niciodată!!!”, a scris Trump într-un mesaj distribuit pe rețeaua sa de socializare Truth Social înaintea întâlnirii pe care numeroși analiști o văd ca având potențialul de a fi decisivă pentru soarta Ucrainei.

Casa Albă a anunțat ulterior într-un comunicat că întâlnirea bilaterală dintre președintele Trump și președintele Volodimir Zelenski va avea loc luni, la ora 20:15, ora României, la Casa Albă.

Trump va participa la o întâlnire multilaterală cu liderii europeni aflați în vizită la Washington, la ora 22:00, ora României.

Zelenski a spus că speră ca Rusia să fie obligată să accepte pacea

Volodimir Zelenski a ajuns duminică seara la Washington, liderul de la Kiev declarând la sosirea în capitala SUA că speră ca „forța comună” a Ucrainei, a Statelor Unite și a partenerilor europeni să oblige Rusia să accepte pacea.

„Sunt recunoscător președintelui Statelor Unite pentru invitație. Cu toții dorim în egală măsură să punem capăt rapid și definitiv acestui război”, a declarat Zelenski pe rețelele de socializare, după ce a aterizat în SUA.

„Și sper că forța noastră comună cu America și cu prietenii noștri europeni va obliga Rusia să accepte o pace reală”, a adăugat el.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat duminică că va fi alături de liderul ucrainean Volodimir Zelenski luni la întâlnirea cu Donald Trump de la Casa Albă, reuniune care vine după summitul americano-rus din Alaska de vineri.

Lideri europeni importanți s-au deplasat la Washington pentru întâlnirea Trump-Zelenski

La scurt timp după anunț, guvernul german a spus că și cancelarul Friedrich Merz va fi prezent în Biroul Oval, iar apoi au venit anunțuri similare privind participarea președintelui francez Emmanuel Macron și a celui finlandez, Alexander Stubb, plus cea a premierului italian Georgia Meloni și a celui britanic, Keir Starmer.

De asemenea, NATO a informat că secretarul-general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, va merge și el la Washington.

Rutte și Stubb sunt cunoscuți pentru relația bună cu președintele american, iar Meloni, care este poreclită de unii „îmblânzitoarea lui Trump din Europa”, a vizitat reședința acestuia din Mar-a-Lago și a fost singurul lider european invitat la inaugurarea din ianuarie.

Berlinul a transmis că discuțiile vor aborda, printre altele, garanțiile de securitate, problemele teritoriale și sprijinul continuu pentru Ucraina în apărarea sa împotriva agresiunii rusești. Aceasta include menținerea presiunii asupra sancțiunilor”,

„Vizita va fi pentru schimb de informații cu președintele SUA, Donald Trump, în urma întâlnirii sale cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska. Cancelarul Merz va discuta cu șefii de stat despre stadiul eforturilor guvernului de pace și va sublinia interesul Germaniei pentru un acord de pace rapid în Ucraina”, a declarat purtătorul de cuvânt al cancelarului german.

De asemenea, președinția franceză a transmis că liderii prezenți vor continua „munca de coordonare dintre europeni și Statele Unite, cu scopul de a ajunge la o pace justă și durabilă, care să păstreze interesele vitale ale Ucrainei și securitatea Europei”.

Liderii europeni vor să evite un nou asediu în Biroul Oval

Înalți oficiali ai administrației Trump au lăsat anterior să se înțeleagă că soarta regiunii Donbas din estul Ucrainei – care se află deja în mare parte sub control rus – este în joc, în timp ce se discuta și un fel de pact defensiv.

„Am reușit să obținem următoarea concesie, și anume că Statele Unite ar putea oferi protecție similară celei prevăzute la articolul 5”, a declarat duminică Steve Witkoff, trimisul lui Trump, la emisiunea „State of the Union” de la CNN, sugerând că acest lucru ar înlocui cererea Ucrainei de aderare la NATO. El a afirmat că „este prima dată când auzim că rușii sunt de acord cu acest lucru”.

Articolul 5 din tratatul de fondare a NATO consacră principiul apărării colective, potrivit căruia un atac asupra oricărui membru este considerat un atac asupra tuturor.

Această promisiune s-ar putea să nu fie suficientă pentru a convinge Kievul să cedeze Donbasul. Granițele Ucrainei trebuiau să fie garantate deja atunci când Ucraina a renunțat la arsenalul nuclear în 1994, ceea ce s-a dovedit a fi un factor de descurajare insuficient atunci când Rusia a anexat Crimeea în 2014 și a lansat invazia pe scară largă în 2022. Războiul a ucis sau rănit peste 1 milion de oameni, notează Reuters.

Cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer au găzduit duminică o reuniune a aliaților pentru a-l susține pe Zelenski, sperând în special să obțină garanții solide de securitate pentru Ucraina, care să includă și rolul Statelor Unite.

Europenii sunt dornici să-l ajute pe Zelenski să evite repetarea ultimei sale întâlniri din Biroul Oval din februarie, când Trump și vicepreședintele JD Vance l-au mustrat public pe liderul ucrainean, acuzându-l că este nerecunoscător și lipsit de respect.