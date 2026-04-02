Ajutoare pentru o parte din pensionari, aprobate de Guvern / Ce spune ministrul PSD al Muncii despre decizia Înaltei Curți de a da în judecată Guvernul

Aproape 3 milioane de pensionari atât din sistemul public de pensii, cât și cei din sistemul pensiilor militare, ale căror venituri lunare sunt sub 3.000 de lei, vor primi ajutoare financiare în două tranșe, în lunile mai și respectiv decembrie, potrivit unui proiect de Ordonanță de urgență adoptat joi de Guvern. Actul, care include și ajutoare pentru familiile cu venituri reduse și care au în întreținere copii cu handicap, vizează pachetul de solidaritate cerut de PSD, care a dus la modificarea bugetului în Parlament prin decizia ca sumele necesare să fie luate din banii alocați pentru plata restanțelor salariale din Justiție.

„Guvernul a adoptat joi un proiect de ordonanță de urgență, așa numitul pachet de solidaritate, un act normativ care instituie o seamă de sume pentru pensionarii cu venituri mici și creșterea beneficiilor pentru diferite categorii de familii nevoiașe și creșterea sumelor de care beneficiază copiii cu dizabilități”, a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole.

Ce bani vor primi pensionarii cu venituri sub 3000 de lei

Pentru pensionari este instituit un ajutor financiar acordat în două tranșe egale, în lunile mai și decembrie 2026, odată cu plata pensiilor în lunile respective, a anunțat ministrul Florin Manole.

Aproximativ 2,9 milioane de pensionari cu venituri de până la 3.000 de lei inclusiv vor primi:

1.000 lei pentru cei cu pensii de până la 1.500 lei

800 lei pentru cei cu pensii între 1.501 și 2.000 lei

600 lei pentru cei cu pensii între 2.001 și 3.000 lei

Ajutorul financiar va fi acordat prin casele teritoriale de pensii, casele sectoriale de pensii, fără să fie necesare cereri din partea beneficiarilor, a Ministerul Muncii, inițiatorul acestui proiect.

Ce bani vor primi familiile nevoiașe și copiii cu handicap

Pentru familiile cu copii este prevăzută o majorare a venitului minim de incluziune, în funcție de veniturile familiei și numărul de copii, cu accent pe sprijinirea familiilor monoparentale și a celor cu mai mulți copii.

Pentru familiile vulnerabile cu copii ajutorul acordat prin venitul minim de incluziune (VMI) va fi majorat de la un cuantum mediu de 273 lei la 340 lei pe familie.

Cuantumurile variază în funcție de tipul familiei, numărul de copii și venituri, crescând, de exemplu, de la 115 lei la circa 145 lei pentru familiile cu un copil și venituri mai mari, respectiv de la 638 lei la aproximativ 900 lei pentru familiile monoparentale cu 4 sau mai mulți copii și venituri foarte mici.

Pentru copiii cu dizabilități este prevăzută o majorare a prestațiilor sociale, diferențiat, în funcție de gradul de handicap, respectiv:

pentru handicap grav: de la 463 lei la 548 lei;

pentru handicap accentuat: de la 232 lei la 397 lei;

pentru handicap mediu: de la 80 lei la 199 lei;

Stimulentul educațional pentru copiii din familii defavorizate va fi majorat de la 133 lei la 265 lei, în vederea încurajării participării în învățământul preșcolar.



„Pachetul de solidaritate a fost adoptat în contextul în care o parte semnificativă a populației se confruntă cu dificultăți în acoperirea cheltuielilor de bază, iar familiile cu copii și pensionarii cu venituri reduse sunt printre cei mai expuși riscului de sărăcie și excluziune socială”, se arată în comunicatul Ministerului Muncii.

Ce spune Manole despre atacul Înaltei Curți: E libertatea Parlamentului

HotNews l-a întrebat pe ministrul Muncii cum comentează decizia Înaltei Curți de a da în judecată Guvernul după schimbările aduse în Parlament la bugetul pe 2026 pentru decizia de a lua suma de 1,1 miliarde de lei, necesară susținerii acestui pachet social din banii alocați initial pentru plata restanțelor salariale din Justiție.



„Am avut în bugetul inițial o sumă prevăzută și era nevoie de această diferență de 1,1 miliarde de lei pentru a putea aduce beneficiile pentru pensionari și pentru copii la cuantumurile pe care le-am prevăzut în actul normativ pe care l-am adoptat astăzi”, a declarat ministrul Muncii.



Manole a subliniat că el a susținut în Parlament un amendament care aducea la bugetul Ministerului Muncii resursele necesare acestui proiect, dar care nu avea acea sursă de finanțare, ci alta.



„Sursa era din bugetul Ministerului de Finanțe. Mai departe, care a fost decizia parlamentarilor în legătură cu modificarea amendamentului, a sursei și votul final, e libertatea Parlamentului să aibă inițiative, amendamente și să le adopte sau nu”, a declarat Florin Manole.

Impactul bugetar este de circa 2,6 miliarde de lei în acest an

Impactul bugetar al acestor măsuri pentru acest an este de aproape 2,6 miliarde de lei, cea mai mare parte generată de ajutoarele pentru pensionari, se arată în nota de fundamentare la proiectul de OUG adoptat joi de Guvern.



Astfel, din cei aproape 3 milioane de pensionari vizați, peste 2,8 milioane sunt din sistemul public de pensii (CNPP), 14.312 sunt din MAI, 17.639 din MAPN și 981 din SRI. Impactul bugetar este de peste 2.377.496 mii lei din care 2.353.539 mii lei CNPP, 10.588 mii lei MAI, 12.677 mii lei MAPN și 692 mii lei SRI.



Pentru ajutorul pentru familia cu copii – componenta a venitului minim de incluziune, sunt vizate 110.856 de familii, iar cuantumul mediu rezultat este de 340 lei, față de 273 lei în anul 2025.

Impactul bugetar estimat în acest an este de peste 450 milioane de lei

Actul prevede și majorarea stimulentului educațional, prin modificarea cuantumului acestuia prevăzut la art. 6 din Legea nr.248/2016 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată, de la 0,2 ISR la 0,4 ISR, respectiv de la 133 lei la 265 lei, rezultând o creștere de aproximativ 50%.

De stimulentul educațional vor beneficia 35.100 de copii.

Prestația socială destinată copiilor cu handicap vizează 82.143 de copii. Cuantumul mediu rezultat al măsurilor este de 418 lei, față de 352 lei în anul 2025.

Guvernul Bolojan, dat în judecată de Înalta Curte

Toate aceste ajutoare financiare propuse de PSD nu au avut inițial decât o acoperire de 1,7 miliarde de lei în bugetul pe 2026 adoptat de Guvern.

Proiectul de buget a fost modificat însă în Parlament, după ce PSD a amenințat că nu va vota bugetul pentru acest an dacă nu se aprobă alocarea a încă 1,1 miliarde de lei, sumă necesară pentru a acoperi toate măsurile din pachetul de solidaritate.

Acordul la care s-a ajuns în Coaliție, anunțat în 19 martie de premierul Ilie Bolojan, a fost ca banii să fie luați din sumele care ar fi urmat să fie plătite magistraților, după ce au câștigat în instanță drepturi salariale.

Premierul a spus că existau două variante, prima fiind creșterea deficitului cu suma necesară amendamentelor din Parlament: „Nu am ales asta”.

În replică, Înalta Curte de Casație și Justiție a dat în judecată Guvernul și Ministerul Finanțelor, pentru „refuzul nejustificat de a pune la dispoziția reclamantei sumele necesare pentru achitarea drepturilor salariale restante stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive”.

Statul trebuie să le plătească magistraților 2 miliarde de euro, cu titlu de restanțe salariale, în urma valului de procese din ultimii ani, banii fiind plătiți în tranșe.