Alberto Contador și marii favoriți la câștigarea Turului Franței 2024

Fost câștigător al Turului Franței, Alberto Contador este în prezent analist Eurosport, iar ibericul a vorbit despre marii favoriți pe care-i vede pentru ediția din 2024: Tadej Pogacar (25 de ani – UAE) și Jonas Vingegaard (27 de ani – Visma).



În vârstă de 41 de ani, cel supranumit „El Pistolero” a cucerit trofeul Turului Franței în două rânduri, la edițiile din 2007 și 2009.



„Văd o luptă în care există doi mari favoriți, Pogacar și Vingegaard, pe baza a ceea ce au făcut în Turul Franței în ultimii 4 ani. Apoi mai sunt Roglic și Evenepoel. Vor fi cei doi importanți și pot câștiga Turul? Da. Dar i-aș pune pe o treaptă puțin mai jos.



Aș spune că marea bătălie va fi între Pogacar și Vingegaard, și spun asta cu cel mai mare respect pentru Roglic și Remco. Datorită a ceea ce au făcut în ultimii 4 ani, cred că Pogacar și Vingegaard merită acest respect.



Tadej are suficientă putere în picioare pentru a aborda acest tur într-un mod sigur, în ciuda faptului că a participat în Giro d’Italia.



Și, deși părea că merge la maxim, cred că s-a și salvat energie pe alocuri. A avut o echipă care l-a protejat bine, va avea o echipă care îl va proteja bine și în Tur. Nu cred că va fi o problemă pentru el” – Alberto Contador.



„Dacă puteți alege o singură zi la care să vă uitați, atunci alegeți ultima etapă, contratimpul, pentru că eu cred că va fi palpitantă, interesantă, stresantă, periculoasă și s-ar putea să vedem adevărata luptă pentru câștigarea Turului atunci. Turul s-ar putea decide chiar la ultima etapă de contratimp. Așadar, dramatismul este garantat”, spune și Jens Voigt, fost rutier, actualmente expert Eurosport.

Turul Franței (29 iunie – 21 iulie), Jocurile Olimpice de la Paris (probele de ciclism) și Turul Spaniei (17 august – 8 septembrie) vor putea fi urmărite în România în direct pe Eurosport.

După descalificarea lui Lance Armstrong (cel care avea la un moment dat 7 trofee), ierarhia celor titrați rutieri din Turul Franței este dominată de patru campioni, fiecare cu câte cinci trofee:



Jacques Anquetil (1957, 1961, 1962, 1963, 1964)

Eddy Merckx (1969, 1970, 1971, 1972, 1974)

Bernault Hinault (1978, 1979, 1981, 1982, 1985)

Miguel Indurain (1991, 1992, 1993, 1994, 1995)

Conform cotidianului francez La Dauphine Libere, rutierul care va îmbrăca tricoul galben la finalul Le Tour va pleca acasă cu un cec în valoare de 500.000 de euro.

Remintim că startul va fi dat sâmbătă, 29 iunie, de la Florența.

Premiile totale ale ediției din 2024 vor fi de 2.573.202 euro, 20% din această sumă urmând să îi revină marelui învingător, după cum informează Amaury Sports Organisation, societatea care gestionează Marea Buclă.

Ocupantul locului al doilea la finalul competiției va fi recompensat cu 200.000 de euro, iar rutierul de pe ultima treaptă a podiumului va încasa un cec de 100.000 de euro.

În plus, cicliștii care se vor clasa între locurile 20 și 160 în ierarhia finală vor primi câte 1000 de euro, transmite Agerpres.

