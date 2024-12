Un film de Crăciun neconvențional a „explodat” pe cea mai ieftină platformă de streaming disponibilă și în România

„Red One părea un experiment bizar, un fel de film de acțiune legat de Moș Crăciun, cu Dwayne Johnson și Chris Evans în rolurile principale, care aproape că părea o parodie la adresa sa. Dar după recenzii groaznice din partea criticilor și un rezultat la box office mediocru, Red One a explodat și a ajuns să devină, cumva, filmul cu cel mai bun debut pe Amazon Prime Video… de oricând”, scrie Forbes.

Red One a intrat recent pe Amazon Prime Video și, după ce n-a reușit să impresioneze în mod deosebit în cinematografe, poate fi văzut acum gratuit de abonații platformei de streaming a companiei fondate de Jeff Bezos. Cu o săptămână înainte de Crăciun, a ajuns instantaneu la 50 de milioane de vizionări, un record absolut pentru orice film lansat pe Amazon Prime.

Debutul a fost cu atât mai impresionant cu cât în momentul lansării în streaming Red One încă rula în peste 3.000 de cinematografe din America de Nord. Premiera generală în sălile de cinema a fost la jumătatea lunii noiembrie, când lungmetrajul regizat de cineastul american Jake Kasdan (cunoscut pentru serialul Fresh off the Boat și filmele Jumanji din 2017 și 2019) a reușit să debuteze pe prima poziție a box office-ului.

Povestea filmului îl urmărește pe Callum Drift (Johnson), șeful securității de la Polul Nord, care se aliază cu hackerul Jack O’Malley (Evans) pentru a-l găsi pe Moș Crăciun (jucat de actorul american J.K. Simmons), răpit în Ajunul Crăciunului.

Lungmetrajul lui Kasdan a fost demolat de critici, având o rată a aprobării din partea lor de doar 30% pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes. A fanilor este de 90%, însă pe IMDb, unde se dau și note, nu se votează doar cu plus sau minus, media e de 6,5 / 10 din aproape 70.000 de recenzii.

După cum arată și trailerul pentru Red One, filmul nu este unul tradițional de Crăciun, destinat întregii familii. În Statele Unite a primit un rating PG-13, ceea ce înseamnă că nu este recomandat minorilor sub vârsta de 13 ani din cauza limbajului pe alocuri licențios și a unor scene de violență. Pe Amazon Prime este recomandat însă spectatorilor cu vârsta de peste 16 ani.

„Red One”, un film de Crăciun cu buget uriaș

În pofida debutului pe primul loc la box office, încasările obținute de Red One nu au fost tocmai spectaculoase. Vânzările de bilete în primele 3 zile, în valoare de 34,1 milioane de dolari pe piața internă din America de Nord, nu ar fi tocmai rele pentru o mare parte din filmele produse de Hollywood. Însă sursele din industria cinematografică estimează că Red One a avut un buget de producție de 250 de milioane de dolari, la care s-au adăugat alte 100 de milioane pentru eforturile de marketing și promovare la nivel mondial.

Asta înseamnă că lungmetrajul produs sub egida Amazon MGM, divizia cinematografică a gigantului american al comerțului online, e unul dintre cele mai scumpe filme apărute în 2024. Spre comparație, Deadpool & Wolverine a avut un buget de producție estimat la 200 de milioane de dolari, Dune: Part Two la 190 de milioane și Bad Boys: Ride or Die la 100 de milioane. Ca și costuri de producție, Red One e aproape de Gladiatorul II al lui Ridley Scott, care s-a bucurat de un buget de filmări estimat la 210-250 de milioane de dolari.

Filmul de Crăciun cu Dwayne „The Rock” Johnson și Chris Evans a obținut însă în momentul redactării acestui articol încasări totale la nivel mondial de doar 175 de milioane de dolari, nici jumătate cât a costat să fie produs și promovat.

Însă Amazon MGM are standarde diferite pentru ceea ce înseamnă succesul financiar al unui film în condițiile în care producțiile sale sunt destinate streaming-ului, piață pe care divizia cinematografică a companiei lui Bezos face o concurență tot mai mare Netflix și celorlalți jucători tradiționali.

Val de scumpiri pe piața de streaming din România

Ultimul an a venit cu un val de schimbări pentru piața de streaming din România și din alte țări, aproape toate platformele anunțând vești proaste pentru abonații lor. Acum, că 2024 e pe cale să se încheie și unii își vor revizui bugetele lunare alocate pentru anul viitor, poate ar merita amintite ofertele de pe piață:

SkyShowtime a anunțat în luna februarie înlocuirea abonamentului său unic cu care a venit pe piață cu doar un an înainte cu două pachete diferite, unul Standard, cu reclame (care costă 3,99 euro pe lună), și unul Standard Plus (5,99 de euro pe lună), fără publicitate. În octombrie SkyShowtime a anunțat și lansarea unui abonament Premium (8,99 euro pe lună), care permite streaming la calitate 4K UHD.

Lansarea noii platforme Max, care a înlocuit HBO Max în România și pe majoritatea piețelor în luna mai a acestui an, a dus la înlocuirea abonamentul unic anterior cu 3 variante distincte: Basic cu publicitate (4,99 euro), Standard (6,99 euro) și Premium (9,99 euro). Max oferă clienților săi și o extraopțiune pentru a putea vedea evenimente sportive live în direct, care costă suplimentar 3 euro pe lună).

Disney+ a anunțat, la rândul său, în luna august, că va renunța la abonamentul unic pentru clienții din România, ce costa 36,99 de lei, el fiind înlocuit cu un abonament Standard (29,99 lei pe lună) și unul Premium (49,99 lei pe lună). Diferența dintre cele două constă în calitatea imaginii și numărul de dispozitive ce pot fi folosite concomitent pentru un abonament.

Filmele și serialele de pe Amazon Prime Video vin cu un dezavantaj major

Pe 14 noiembrie, cu o zi înainte de apariția Red One în cinematografele din SUA, Netflix anunța la rândul său că scumpește cu un euro planurile Basic (care costă acum în România 5,99 euro pe lună) și Standard (10,99 euro). Abonamentul Premium a fost scumpit cu doi euro (ajungând la 13,99 euro pe lună).

Amazon Prime Video a menținut însă prețul standard de 13,99 lei pe lună (aproximativ 2,8 euro) pentru abonamentul său unic.

Divizia cinematografică a Amazon și platforma sa de streaming beneficiază, asemănător cu Apple TV+, de un buget ce pare nelimitat de la firma sa mamă. Amazon și Apple sunt unele dintre cele mai valoroase companii din lume în ceea ce privește capitalizarea pe bursă.

Însă Amazon Prime vine de asemenea cu un dezavantaj major pentru abonații săi: permite calitate video până la Ultra HD și cu sunet Dolby Atmos doar pentru dispozitivele ce folosesc sistemul de operare Android.

Pentru alte dispozitive și PC filmele și serialele de pe Amazon Prime pot fi văzute doar la o rezoluție HD și cu audio stereo.

