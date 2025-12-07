Alegeri București. Cătălin Drulă: Bucureștenii să meargă la vot și să aleagă cu încredere, pentru că așa se construiește viitorul

Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a spus că a votat cu încredere și optimism pentru „un nou început pentru București”, care are nevoie de un buget correct: „Să ținem departe de Primăria Capitalei orice influențe nefaste”.

„Am votat cu încredere și optimism pentru un nou început pentru orașul nostru, care să meargă cu onestitate pe drumul construcției, să facem proiectele mari de care acest oraș are nevoie. Să ținem departe de Primăria Capitalei orice influențe nefaste”, a declarant candidatul USR la alegerile pentru București.

El consider că aceste alegeri trebuie privite cu optimism, și cu încredere în viitor și îi îndeamnă pe bucureșteni să meargă la vot, „să aleagă cu inima, cu încredere, pentru că așa se construiește viitorul”:

„Și de mâine să începem construcția de care acest oraș are nevoie, pe baze solide, pe bazele unui buget corect, ale unui urbanism corect, ale dezvoltării rețelei de transporturi, de termoficare – toate probleme care trenează de prea mult timp și care, în sfârșit, își pot găsi rezolvarea în acest moment”.



El s-a declarat încrezător în rezultatele alegerilor de duminică, spunând că este „plin de optimism”: „Aici este curtea liceului pe care l-am absolvit, „Tudor Vianu”. Aici sunt de o viață (n.r. – în București), aici sunt copiii mei, care m-au însoțit în acest exercițiu frumos al democrației. Așa că, da, sunt plin de optimism”.